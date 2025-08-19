Краевед рассказал, когда в центре Минска росли пальмы и куда делись

🎥 Видео

Опубликовано: 19.08.2025 16:29 , Обновлено: 19.08.2025

Минский краевед опубликовал видео, в котором рассказал о необычном для белорусской столицы пейзаже — пальмах, украшавших центр города в середине XX века. Он объяснил, что это было и почему экзотические деревья исчезли с улиц.

По его словам, один из известных кадров был сделан в 1954 году у Дома правительства. Этот фрагмент взят из кинохроники документального фильма «Новый Минск» режиссёра Иосифа Шульмана. На архивных кадрах отчётливо видно, как рядом с монументальным зданием растут пальмы.

Как выяснилось, в 1950-х и 1960-х годах в Минске проводили эксперимент по озеленению. Сотрудники Ботанического сада вывозили пальмы в кадках и расставляли их на площадях в центральной части города, в том числе и на площади Ленина.

Краевед уточнил, что деревья украшали город только в «весенне-летний период». Осенью их убирали с улиц, так как зимой в условиях «сурового климата» они бы не выжили.

По словам автора видео, с пальмами город смотрелся «очень колоритно». Он сравнил вид на Дом правительства с пейзажами Сочи середины XX века.

Причины прекращения эксперимента неизвестны.