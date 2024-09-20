"Ковбой с двумя мустангами" из Пинска покорил пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 20.09.2024 15:08 , Обновлено: 20.09.2024

В белорусских пабликах завирусилось видео с прогулкой "ковбоя" с двумя лошадьми по улицам Пинска. Пользователи соцсети восхитились красотой редкого на белорусских улицах явления. Ролик набрал уже свыше 50 тысяч просмотров.

В TikTok видео выложили ещё 29 августа, но в некоторых местных пабликах на него обратили внимание только в конце сентября. На видео, которое длится меньше минуты, мужчина с голым торсом мастерски перегоняет двух лошадей одновременно, находясь верхом на одной из них.

В сообществе “Пинск. Главное” в соцсети “ВКонтакте” мужчину сравнили с ковбоем, а лошадей - с мустангами.

Пользователям TikTok видео напомнило “Техас”, а всадника назвали “мачо”. Алгоритмы платформы по-прежнему продолжают показывать его пользователям и под роликом продолжают появляться новые комментарии.

“Если ты переживаешь, что у тебя никого нет, то твой принц уже в пути”, пошутила одна из пользовательниц.

“Это моя мечта! Все на машинах, а я на коне цок-цок. И в магазине в восемь утра!” - написала другая.

“Вспомнил детство, когда в колхозе постоянно брал лошадь”, - прокомментировал ещё кто-то.

“Красава, мой район, но первый раз вижу”, высказался ещё кто-то.

“Я тоже так хочу”, - признался другой комментатор под роликом.