Кот, который каждый день приходит побить мужчину, набрал 5 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2025 15:50 , Обновлено: 01.08.2025

В TikTok стало популярным видео, на котором неизвестный кот каждый день приходит с улицы, чтобы побить живущего в квартире мужчину. Ролик с мстящим животным набрал 5 млн просмотров и более 12 тыс. комментариев.

Автор видео рассказал, что “этот кот бьет своего соседа каждый день, и никто не знает почему. Не за еду, не за любовь, не за территорию. Просто появляется в окне и ударяет парня. Затем уходит”. Но мужчина нет-нет, да и подкармливает кота.

В комментариях под видео люди начали шутить, а также делится предположениями, зачем животное так делает.

“Мне нужно услышать кошачью версию этой истории”, — написала одна из пользовательниц, и ее комментарий набрал 100 тыс. лайков.

“Я люблю этого кота, а также жертву по причинам, которые мы, возможно, никогда не поймем?”, — поделился другой.

“Он рыжий. Ему не нужны причины”, — заявил еще кто-то.

“Я думаю, еда была настолько плохой, что теперь он затаил обиду”, — предположили некоторые.

К слову, комментаторы даже выяснили, что кота зовут Маджид. В TikTok есть целая страничка, посвященная тому, как он бьет соседа.

Но, кажется, он не всегда такой агрессивный.