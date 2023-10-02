Астрономы пообещали белорусам в октябре "болидные явления" и поток Ориниды. Когда приготовитсья?

Опубликовано: 02.10.2023 16:48 , Обновлено: 02.10.2023

В октябре белорусам стоит устремить свой взор на небо. И хоть все более холодные вечера не способствуют выходу на улицу, некоторые события точно не стоит пропускать. А именно в ночном небе с 2 октября по 7 ноября можно увидеть Ориониды – метеорный поток, а также Луну рядом с одним из самых ярких звездных скоплений – Плеяды.

Начало осеннего периода означает, что ночи становятся все длиннее, а дни короче. Однако не стоит расстраиваться, поскольку именно в октябре вечером в Беларуси можно наблюдать достаточно интересные явления.

[info_b]Ориониды — это метеорный поток, напрямую связанный с кометой Галлея. Его видимость начинается 2 октября, и любоваться им можно примерно до 7 ноября. Максимальный пик данного явления приходится на вторую половину месяца, т.е. 21 октября и длится порядком 5 дней. Во время него мы сможем наблюдать от 20 до 30 метеоритов в час.[/info_b]

Стоит подчеркнуть, что во время этого у белорусов есть большая вероятность наблюдать возникновение “болидных явлений”, то есть метеоритов с яркостью большей, чем у Венеры. Это случается достаточно редко, поскольку в атмосферу должен войти объект крупнее обычного метеорита.

Также жители нашей страны могут увидеть встречу Луны с Плеядами, которая пройдет 3 октября, а повторится 30 числа этого же месяца. В этот момент спутник нашей Планеты войдет в созвездие Тельца и окажется вблизи рассеянного скопления М45, то есть популярных Плеяд.

[info_b]Плеяды — это рассеянное звёздное скопление и астеризм в созвездии Тельца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее ярких звёздных скоплений. Плеяды известны с древних времён и видны невооружённым глазом даже на городском небе. Наиболее заметны они на белорусском небе с октября по март.[/info_b]

А вишенкой на торте октябрьского неба станет частичное лунное затмение, которое произойдет в самом конце месяца, то есть 28 октября. Да, хоть оно будет и небольшим, но зато его можно будет увидеть со всей территории Беларуси, высоко над горизонтом. Начнется лунное зрелище около 22:35 и продлится до 01:26, а вот наблюдаемая часть завершится в 23:52.