Космос и небо в 2024 году. Собрали топ-13 эффектных фотоснимков, которые покорили интернет

📷 Фото

Опубликовано: 30.12.2024 14:53 , Обновлено: 30.12.2024

Уходящий 2024 год ознаменовался богатством эффектных астрономических явлений, которые удалось запечатлеть. Полное солнечное затмение, полярные сияния и яркие метеоритные дожди — лишь часть того, чем удивляли фотографы пользователей интернета по всему миру. Telegraf.news отобрал 13 фото из жанра астрофотографии, чтобы ещё раз восхититься красотой неба и космоса в уходящем году.

Каждый год ознаменовывается массой несравненных фотографий астрономических явлений, сделанных телескопами, астрофотографами и обычными людьми. Собрали топ лучших работ с конкурса «Астрономический фотограф года»и не только.

«Ночь с валькириями»

На этом снимке мощная геомагнитная буря создает потрясающее цветное зрелище в ночном небе Исландии. Фотограф Хосе Мигель Пикон Чимелис сделал панорамное фото около горы Эйстрагорн.

“Ночное наблюдение” Якоба Занера

На этом снимке знаменитого астрофотографа с Ла-Пальмы, одного из Канарских островов в Атлантическом океане, огромный телескоп Исаака Ньютона находится под зловещими космическими облаками из созвездия Лебедя.

«Арктический дракон»

Карина Летельер Баеза запечатлела северное сияние, похожее по форме на дракона. Момент запечатлели над скалистыми пирамидами Арктического Хенге в Исландии.

“Серпентин”

Пол Хоуорт создал это захватывающее изображение звезд над руинами старого пирса и потрескавшейся глиной на пляже Снеттишем в Норфолке, Великобритания.

«Пожиратель галактик» — ShaRA (Совместная дистанционная астрофотография)

На этом снимке, сделанном группой астрофотографов, межзвездные облака CG 4 (кометарной глобулы 4) образуют устрашающую форму, которая выглядит так, будто она вот-вот поглотит галактику.

Голубые части М45: Плеяды

На этой фотографии Шандор Билицки запечатлел красоту созвездия Плеяды. Также известные как Мессье 45 или Семь сестер, Плеяды состоят из тысяч ярчайших звезд. Созвездие находится на расстоянии 445 световых лет от Земли.

Гроза во время северного сияния

Фотограф Каир Кицак эстонского метрологического агентства сумел запечатлеть разряды молнии во время северного сияния. Фотографиями необычного сочетания природных явлений он поделился в соцсети Х.

Область звездообразования NGC 604

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал снимок в ближнем инфракрасном диапазоне области звездообразования NGC 604, которая находится в галактике Треугольника на расстоянии 2,7 миллиона световых лет от Земли.

Полное солнечное затмение

8 апреля наблюдатели за небом из Мексики, США и Канады стали свидетелями полного солнечного затмения.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А*

В 2024 году с помощью Телескопа горизонта событий (EHT) астрономы получили первое изображение поляризованного света и магнитных полей, окружающих Стрелец А*, сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути.

HP Tau: молодая звезда

В этом году космический телескоп «Хаббл» сделал потрясающую фотографию молодой звезды HP Tau. Она находится примерно в 550 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Ей всего 10 миллионов лет, и она самая молодая среди своих соседей.

Метеорный поток Персеиды

11 августа метеорный поток Персеиды пронесся по ночному небу, позволив наблюдателям за звездами сделать поразительные фотографии с длительной выдержкой. Это фото было сделано в Осиеке в Хорватии.

Спутники Starlink, захваченные астронавтом МКС

В ноябре астронавт НАСА Дон Петтит поделился этим снимком, сделанным с МКС, на котором видны пролетающие мимо спутники Starlink.

В посте на сайте X Петтит сравнил спутники с «миниатюрной версией монолита из фильма «Космическая одиссея 2001 года», где большая плоская поверхность монолита направлена ​​в сторону Земли, а солнечная панель выступает наружу, как плавник на спине диметродона».