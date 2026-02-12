Косметическая компания "Белита" открыла... кофейню

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Опубликовано: 12.02.2026 15:06 , Обновлено: 12.02.2026

Столичная компания "Белита", известная как производитель косметики, 12 февраля объявила об открытии авторской кофейни. Она расположилась в одном из фирменных магазинов компании в центре Минска

Особенность авторской кофейни компании заключается в том, что она объединила в себе оба формата - это одновременно и магазин косметики, и атмосферная кофейня.

В день открытия зал был оформлен в нежных розово-кремовых тонах, а декор позволяет сделать предположение, что локация точно станет популярной у любителей красочных инстаграмных фото.

“Концепция авторской кофейни Белита идет в ногу с выпуском новинок: когда выходит новая знаковая линия - в продаже будет появляться новый авторский кофе или пирожное с авторским дизайном”, - рассказали об особенности кофейни необычного формата.

Портал Onliner.by, тем временем, изучил меню новой кофейни. Цена кофе там оказалась в среднем диапазоне столичных кофеен - от 5 рублей за маленькую чашечку эспрессо, до 9 рублей за раф.

Но есть в меню и необычные позиции. К примеру, бебичино за 4,8 рубля - это детский напиток из взбитого молока без добавления кофе. Или трендовый клауд-кофе, в котором эспрессо подают с облаком сахарной ваты, которое должно эффектно таять под воздействием горячего кофейного пара.