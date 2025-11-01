Кошмар из фильма ужасов терроризирует по ночам деревню - "А вам бы не было страшно?"

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Опубликовано: 01.11.2025 20:37 , Обновлено: 01.11.2025

Жители маленького посёлка Стаси-Ляс под Варшавой уже несколько дней живут в страхе после того, как их тихие улицы ночью превратились в сцену из фильма ужасов. Всё началось, когда по деревне стал бродить мужчина, одетый в жуткую маску и плащ, как у знаменитого кинопризрака из «Крика».

Отчаявшиеся жители поделились переживаниями. «Нам страшно здесь жить. А вам бы не было страшно после такого?» — рассказали они журналистам.

История получила огласку, когда в социальных сетях появились шокирующие кадры с камер видеонаблюдения. На записях видно, как загадочная фигура бесцеремонно заходит во дворы и пристально заглядывает в окна домов пящих местных жителей.

«Было около трёх часов ночи. У меня бы случился инфаркт»

«Было около трёх часов ночи. У меня бы случился инфаркт, не говоря уже о моём шестилетнем сыне. Травма на всю жизнь», — рассказала одна из жительниц поселка.

Одним из первых тревожные кадры опубликовал местный житель Бартош. «Мы спали. У нас дома есть защитные жалюзи… и на записи видно, как он подглядывает через эти щели. Он также заходил к нашим соседям, а потом оказалось, что он бродит по всей деревне», — рассказал он.

«Он вел себя так, будто находился у себя во дворе»

Его соседка, Дарья, живущая через два дома, добавила: «На видео… видно, как фигура ходит, словно загипнотизированная. Он не боялся, вёл себя так, будто находился у себя во дворе. Сначала он подошёл к двери, затем к окну, прилипнув к стеклу… Это была катастрофа».

«Вчера ночью я слышала лай своих собак. Может быть, поэтому он не пришёл, потому что боялся их. Жаль, что их не спустили с цепи, ведь они могли бы его прогнать. Не представляю, каково это – проснуться в такой момент. Я бы испугалась. У меня шестилетний сын. Если бы он увидел кого-то в маске у окна, это стало бы для него травмой на всю жизнь. После того случая я несколько раз проверяла двери и окна перед сном. Раньше я этого не делала – моя психика настолько травмирована», – призналась она.

Страх проник в каждый дом. Другая жительница, Жанета, признаётся: «Если бы я увидела кого-то в маске, у меня бы случился сердечный приступ. Думаю, было бы не так страшно, если бы я увидела вора в балаклаве».

Звонок в три часа ночи и шокирующая встреча

Один из пострадавших, Дариуш, столкнулся с незнакомцем лицом к лицу. «У моего брата тоже есть записи… Эта фигура была и у него, и у меня во дворе… Он даже позвонил мне по домофону. Когда я вышел, он ничего не сказал, развернулся и ушёл, — вспоминает он. - Страшно, потому что не знаешь, что он задумал. Это была шутка, кто-то опасный или кто-то больной?»

«Мы все теперь напуганы»

С тех пор в деревне царит атмосфера паранойи. Жители создали общий чат для экстренного оповещения, запирают двери и окна, которые раньше оставались открытыми.

«Честно говоря, мы все теперь напуганы», — подтвердила местная жительница Катажина. - У меня две маленькие дочери. В деревне стало очень напряжённо».

Полиция подтвердила, что выезжала на вызов, однако, как заявил пресс-секретарь Роберт Шумята, «ни один из жителей не подавал официального заявления… Конечно, мы принимаем превентивные меры».

Но для перепуганных жителей поселка эти меры, похоже, не могут развеять страхи из-за “маньяка” в маске, который нарушил их покой.