"Королевская" брусчатка в Гродно оказалась коммунистической

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Опубликовано: 17.03.2026 18:39 , Обновлено: 17.03.2026

Главный архитектор проекта реконструкции и благоустройства территории историко-археологического музея в гродненском замке Олег Шимборецкий прокомментировал слухи о том, что там нашли древнюю брусчатку, по которой ходили короли.

По словам специалиста, дорожное покрытие оказалось намного моложе и относится к 50-м годам XX столетия, фактически к периоду построения социализма в СССР, передает Гродненский телеканал.

Брусчатку положили советские строители, когда Новый замок советские власти перестраивали под обком коммунистической партии.

Мало того, покрытие оказалось некачественным. “Это все было переделано очень серьезно, но со слабой износостойкостью. Мы видим провалы, просадки грунта, камень шатается под ногой. Зондаж показал, что брусчатка лежит просто на песочке без уплотнения”, — пояснил Олег Шимборецкий.

Современные власти Гродно решили остатки брусчатки почти везде убрать, потому что она не соответствует минимальным требованиям по несущей способности.

Площадку со стороны Немана полностью демонтируют. А фрагменты (например, со стороны улицы Давыда Городенского) оставят.