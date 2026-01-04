Конец света откладывается. Африканский "пророк" поблагодарил "божественное вмешательство"

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Опубликовано: 04.01.2026 14:15 , Обновлено: 04.01.2026

Самопровозглашенный ганский пророк, известный под именем Эбо Ной, ранее привлек к себе внимание предсказанием о грядущем разрушительном потопе. Он должен был обрушиться на мир 25 декабря 2025 года. Его предсказание вызвало панику в самой Гане.

Тысячи людей из Ганы и других африканских стран отправились к месту строительства ковчегов, готовясь подняться на их борт перед Рождеством.

Однако в канун Рождества “пророк” отказался от своего заявления, сказав, что катастрофа была отложена благодаря «божественному вмешательству».

По словам 30-летнего Эбо Ноя в видеороликах, которые он публиковал в социальных сетях, он занялся строительством деревянных ковчегов, предупреждая, что Бог предупредил его о трехлетнем сезоне дождей, который начнется 25 декабря 2025 года. Он утверждал, что потоп уничтожит Землю, подобно тому как это произошло в библейской истории о Ноевом ковчеге.

По данным местной прессы, Эбо Ной вместе с местными рыбаками смог соорудить несколько деревянных “ковчегов” , чтобы спасти человечество. Некоторые критики утверждали, что на самом деле это были просто переделанные рыболовные лодки.

Как сообщает News Ghana, в своем новом заявлении от 24 декабря Эбо Ной рассказал людям о новом видении. В нем он увидел, как большое количество людей собралось, чтобы войти в его ковчег, но имеющиеся суда не могли вместить всех. Он утверждал, что после молитв за людей Бог дал больше времени для постройки новых кораблей.

Эбо Ной все ещё утверждает, что получил божественное поручение спасти человечество и лишь выполняет возложенную на него задачу.

Скептики ссылаясь на библейский отрывок из Книги Бытия, где Бог обещает никогда больше не уничтожать Землю подобным образом, задали вопрос “пророку”. На что он ответил, что даже Бог может изменить свое мнение, и сослался на библейскую историю царя Езекии.

В декабре ганские власти арестовали самопровозглашенного пророка на фоне опасений, что его заявления вызовут панику среди населения. Он был задержан на 72 часа, а затем освобожден. В конечном итоге власти постановили, что религиозные пророчества не являются преступлением согласно ганскому законодательству.