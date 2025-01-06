"Кому нужно?" - Белорусам предложили бесплатные поддоны на дрова. Где такая щедрость?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.01.2025 12:47 , Обновлено: 06.01.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором пообещали бесплатно отдать деревянные поддоны, которые можно пустить на дрова. Раздача, по информации автора видео, происходит возле Минской ТЭЦ-4. Комментаторы решили спросить, доступна ли доставка поддонов.

“Может, кому нужно бесплатно? На дрова или материал”, - предложил автор ролика. На нем заметно, что поддонов как минимум несколько десятков.

“На “Макаронку” [вероятно, Борисовский макаронный комбинат] в Борисов привезите”, - потребовала одна комментаторша. На что автор видео ответил, что поддоны можно получить только самовывозом.

“Нравятся люди, которым бесплатно отдаешь, так они еще просят и привезти”, - поделился пользователь TikTok.

Кто-то же не верил, что такое “добро” отдают даром: “Это точно бесплатно или как?”

“Не поверите, но абсолютно бесплатно”, - ответил автор ролика.

[info_b]Его номер телефона для связи указан на видео. [/info_b]