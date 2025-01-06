"Кому нужно?" - Белорусам предложили бесплатные поддоны на дрова. Где такая щедрость?
В TikTok опубликовали ролик, в котором пообещали бесплатно отдать деревянные поддоны, которые можно пустить на дрова. Раздача, по информации автора видео, происходит возле Минской ТЭЦ-4. Комментаторы решили спросить, доступна ли доставка поддонов.
“Может, кому нужно бесплатно? На дрова или материал”, - предложил автор ролика. На нем заметно, что поддонов как минимум несколько десятков.
“На “Макаронку” [вероятно, Борисовский макаронный комбинат] в Борисов привезите”, - потребовала одна комментаторша. На что автор видео ответил, что поддоны можно получить только самовывозом.
“Нравятся люди, которым бесплатно отдаешь, так они еще просят и привезти”, - поделился пользователь TikTok.
Кто-то же не верил, что такое “добро” отдают даром: “Это точно бесплатно или как?”
“Не поверите, но абсолютно бесплатно”, - ответил автор ролика.
[info_b]Его номер телефона для связи указан на видео. [/info_b]