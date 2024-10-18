"Кого-то не хватает в этом шоу" - Ролик с мировыми политиками набрал в TikTok 3 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 18.10.2024 16:00 , Обновлено: 18.10.2024

В соцсети TikTok завирусилось видео, созданное, очевидно, при помощи одного из видеогенераторов с искусственным интеллектом. За сутки минутный ролик смог собрать больше 3,2 млн просмотров и больше 100 тыс. лайков, а всё благодаря главным героям - мировым политикам, которых ИИ изобразил в непривычных образах.

Ролик появился на страничке @rart_digital, которая принадлежит студии, специализирующейся на графическом дизайне с элементами ИИ. Авторы ролика представили известных политиков в стилизованных “хэллоуинских” костюмах, которые, в соответствии с известной западной традицией, собирают вместе с детьми сладости, кочуя от двери к двери. Так, лидера КНДР Ким Чен Ына изобразили в костюме Дарта Вейдера, бывшего британского премьера Бориса Джонсона - в образе мумии, а экс-президента США Дональда Трампа - в образе голливудского Джокера.

Среди рисованных героев можно заметить и российского президента Владимира, изображённого в меховой накидке с рогам на голове, и его украинского визави Владимира Зеленского в образе волка, и “коронованную” Ангелу Меркель, и многих других мировых лидеров. Все они - улыбаются и пританцовывают под музыку в исполнении действующего президента США Джо Байдена, который играет что-то зажигательное на рояле, и экс-президента США Барака Обамы, выписывающего музыкальные пируэты на гитаре.

Несмотря на такое скопление политиков мирового класса на одну минуту времени, зрителям TikTok всё равно показалось мало.

“Кого-то не хватает в этом шоу”, - написал один из комментаторов.

Кто-то воспринял ролик как “театр абсурда”, вспомнив расхожую фразу о том, что “вся жизнь театр, а мы в ней актёры”, кто-то усмотрел в нём “бал сатанистов”, “ведьмовской шабаш” и “пир вовремя чумы”, впрочем, большинство позитивно оценило и задумку авторов ролика, и его реализацию искусственным интеллектом.

“Класс! Хорошо сделали и с очень глубоким смыслом”, - написал один из зрителей.