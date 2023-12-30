Кого из белорусов ждёт "шторм эмоций", а кого – "океан возможностей"? – Синоптики озвучили "погодный гороскоп" на 2024 год

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Опубликовано: 30.12.2023 10:19 , Обновлено: 30.12.2023

Необычный прогноз появился 29 декабря в телеграм-канале известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова. В завершение 2023-го года вместо привычных для бывшего сотрудника Белгидрометцентра метеопрогнозов о циклонах, воздушных массах, температурных колебаниях Рябов рассказал, кого из белорусов в будущем году ждут солнечные дни, штормы эмоций и океаны возможностей, а кому стоит готовиться к дождливым денькам.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Согласно “эксклюзивному погодному гороскопу” от Дмитрия Рябова, Овнов в 2024 году ждут “яркие изменения в жизни, напоминающие неожиданные летние дожди”.

“Иногда будет дуть суровый ветер, но благодаря свое энергии и решительности вы успешно справитесь с небольшими препятствиями. И всё же не забывайте про зонтик” , - посоветовал синоптик.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов, по словам Рябова, в 2024 году ждёт “удача и процветание”.Согласно прогнозу специалиста-метеоролога, погода для этого знака зодиака будет благоприятной для отдыха и активного времяпровождения на открытом воздухе.

“Осенью вам, возможно, придётся столкнуться с более прохладными днями. Согревайтесь с любимыми возле камина”, - рекомендовал Рябов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов, по его словам, наступить “период активности и общения”.

“Такой же разнообразной, как и сам знак, будет погода. От ярких, солнечных, идеальных для путешествий летом, до дождливых, но от этого не менее уютных вечеров осенью”, - предупредил синоптик, заверив, что “ясно небо над Близнецами будет чаще, чем хмурое”.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раков, согласно “погодному гороскопу”, ожидает уют и гармония, поскольку “погода создаст идеальную атмосферу для домашних занятий и отдыха”.

“Осенью приготовьтесь к шторму эмоций. Вы будете ранимы, избегайте стрессовых ситуаций, но не забывайте, что после дождя всегда выходит радуга”, - заявил Рябов.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Львов, по словам синоптика, наступить “период энергии и самоутверждения”.

“Лето для вас будет настоящим сафари с горячими приключениями и яркими впечатлениями. Зимой же обращайте внимание на каждую снежинку”, - рекомендовал он, заявив, что пережить холод Львам поможет “пушистый плед и чашечка горячего какао”.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам Рябов порекомендовал “не останавливаться перед трудностями” в 2024 году.

“Ваша настойчивость приведёт к успеху, а ласковый весенний ветер придаст нужное направление”, - заверил он.

Осенью специалист посоветовал Девам приготовиться к “периоду переменчивой погоды”, но не забывать наслаждаться осенними листьями и мягким светом, ведь “небольшие дожди привнесут романтику в отношения”.

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Весы (23 сентября — 23 октября)

Весы в 2024 году, по словам Рябова, смогут наладить отношения и достичь гармонии в отношении с собой и окружающими.

“Погода создаст идеальные для этого условия: под летними лучами солнца расцветёт любовь”, - заявил он и посоветовал “довериться энергетическому потоку жизнь” осенью, чтобы уже зимой “обрести собственную идиллию”.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам в 2024 году, по мнению синоптика, придётся заняться самоанализом. Год для этого знака, по его словам, начнётся с “периода чистоты и обновления, подобно свежему ветру”.

“Будьте готовы и к непредсказуемым, но захватывающим моментам: дождь может обернуться ливнем, тепло - жарою”, - предупредил Рябов, но заверил, что “зимой штормить перестанет”.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам Рябов рекомендовал в 2024 году как можно больше времени проводить на свежем воздухе и побольше путешествовать в тёплые дни. Осенью, по его словам, этот знак зодиака ждёт “период раздумий”.

“Помните, что за облаками всегда есть солнце, а редкие дожди только помогут очистить ваш дальнейший путь”, - рассказал синоптик.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги в 2024 году столкнутся “с некоторыми вызовами и препятствиями”, заявил Рябов, а погода для них будет переменчивой.

“Но успех будет на вашей стороне, если будете сохранять спокойствие и оставаться гибкими в своих планах и решениях”, - заверил он.

Лучшим временем для реализации своих идей для Козерогов Рябов назвал весну. Это время, по его словам, “покажет всю перспективу”, а уже зимой эти знаки зодиака смогут “пожинать результаты своего труда, вероятно, в тёплых краях”.

Водолей (21 января — 20 февраля)

“Увлекательное приключение в мире погоды” спрогнозировал синоптик на 2024 год для Водолеев.

“Запомните: в дождливые дни лучше думается, в ясные - идеи ярче, лёгкий летний бриз даст возможность отдохнуть и зарядиться новой энергией. Осенью немного поштормит, но зима со снежинками и лёгким морозцем принесёт тишину и умиротворение”, - заверил специалист.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Рыбы в 2024 году, по словам Рябова, “погрузятся в океан возможностей”, а “вдохновляясь морским ветром” они смогут насладиться гармонией с окружающим миром.

“Однако, будьте готовы к некоторой эмоциональной напряженности: высокие волны добавят страсти в ваши любовные отношения, но уже зимой вас ожидает спокойствие”, - предупредил он.

Гороскоп на 2024 год. У кого из знаков зодиака оправдаются надежды, а кого ждут серьезные испытания?