"Клюв как отбойный молоток" - В TikTok завирусилось видео с охотой кота на аиста под Брестом. Чем закончилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2024 14:38 , Обновлено: 24.07.2024

В популярной соцсети видео с охотой кота на аиста на крыше дома под Брестом набрало почти 50 тысяч просмотров. Однако пользователи соцсети засомневались в том, был ли аист добычей.

Забавное видео с медленно подбирающейся к аисту кошкой на крыше, которым поделился аккаунт “Дома Брестского аиста” собрало множество лайков и комментариев от белорусов. Многих пользователей повеселила охота кота, который не очень-то и прятался. Другие же и вовсе предположили, что добычей в случае стычки стал бы сам кот.

“Рыжий самоубийца. Один взмах клюва и… последнее жалобное мяу”, - написал один из комментаторов.

“Я недавно сама видела, как аист на кошку охотился, и если бы не я, то охота бы удалась!”

“Здесь ещё кто кого бы победил… У аиста клюв как отбойный молоток”, - заметил ещё один комментатор.

“Кошак рискует нарваться на неприятности!”, - согласился ещё кто-то

В конечном итоге охота кошки не увенчалась успехом. Аист улетел, как только та приблизилась.

Комичности моменту придало музыкальное сопровождение и подпись автора видеоролика: