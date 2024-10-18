"Кем она работает?" - В TikTok показали забитую деньгами сумку клиентки белорусской маникюрщицы

🎥 Видео

Опубликовано: 18.10.2024 16:04 , Обновлено: 18.10.2024

В TikTok мастер по маникюру опубликовала видео, в котором показала, с каким "кошелечком", забитым белорусскими купюрами, пришла к ней клиентка. Комментаторы стали интересоваться, кем же работает девушка.

“Это надо видеть, какие ко мне приходят клиентки вот с таким баблом! Это настоящие деньги. Такие кошелечки у моих девочек”, - похвасталась автор ролика.

“Дайте заскринить, повешу на доску желаний”, - позавидовала комментаторша под видео.

“А знаете что? А я вот желаю, чтоб у всех нас была такая сумочка с денежкой!” - пожелала другая.

“5000 может насоберется, по купюрам видно, что там много мелочи: 20, 10, 5 рублей”, - попробовал посчитать третий.

Кто-то же набивался в женихи к обладательнице сумки. Ну, а на вопрос, кем же работает клиентка с таким “кошелечком”, автор раскрыла интригу: девушка “кассу закрыла за день”. Для особо любопытных уточнение: у этой клиентки несколько своих магазинов.