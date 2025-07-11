Многие допускают ошибку при решении этой легкой задачи. Какое число получится?

Опубликовано: 11.07.2025 10:41 , Обновлено: 12.08.2025

В математике даже элементарные примеры могут вызвать затруднения. Казалось бы, ничего сложного, однако в сети появляется множество неверных ответов. Попробуйте решить эту задачу и проверить свои школьные знания. Справитесь ли вы с ней с первого раза?

Логические задачи и математические примеры стали настоящим хитом в интернете. И взрослые, и дети с удовольствием решают их, проверяя свои аналитические способности и навыки счёта. Однако, как ни странно, даже простые арифметические действия часто вызывают трудности.

Кажущаяся лёгкость — главная ловушка. Именно из-за неё многие допускают ошибки.

Ключ к решению

К слову, математические загадки — это не только увлекательное развлечение, но и отличная тренировка для ума. Впрочем, чтобы добиться верного ответа, необходимо строго соблюдать правила.

Основная ошибка — игнорирование порядка выполнения операций. Согласно общепринятым нормам, сначала решаются выражения в скобках, затем:

умножение и деление,

сложение и вычитание.

Тем временем, если действия равнозначны, нужно выполнять их слева направо. Кстати, это правило действует и внутри скобок — но многие об этом забывают.

Как решить пример?

Перед вами задача: (200+300×0) + (100÷2)×3

Как минимум, она требует внимательности, а как максимум — чёткого следования алгоритму.

Помните, что сначала выполняем действия в скобках: умножение и деление, затем сложение. После этого перемножаем оставшиеся числа. Проверить свой ответ можно ниже

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Пошаговое решение:

300×0 = 0 → 200 + 0 = 200; 100÷2 = 50 → 50×3 = 150; 200 + 150 = 350.

Именно этот ответ является единственно верным.

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Если вы справились — поздравляем! Впрочем, даже ошибка — не повод расстраиваться. Главное — продолжать решать подобные задачи, и со временем любая головоломка будет вам по плечу.

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