Камера видеонаблюдения сняла, как медведь ловко украл мусорный бак

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Опубликовано: 31.10.2024 11:16 , Обновлено: 31.10.2024

Камера видеонаблюдения за домом супружеской пары из штата Алабамы (США) запечатлела момент, когда медведь встал на задние лапы, чтобы украсть их мусорный бак.

Муж и жена поделились видеозаписью, на которой видно, как медведь встает на задние лапы, кладет передние на ручку мусорного ведра на колесиках и отталкивает его от дома, как это делают люди.

“Спасибо тому, кто нарядился медведем и красиво выкатил наш мусорный бак на дорогу”, - пошутила женщина в социальных сетях.

Пара уточнила, что мусорный бак так и не доехал до тротуара.

“Он протащил его по подъездной дорожке еще 5-6 метров, а потом просто положил его во дворе у соседа и начал валяться в мусоре и есть”, - рассказали муж и жена.

На следующее утро медведь предпринял вторую попытку добраться до мусорного ведра, но животное споткнулось о лестницу и шезлонг.