Камера видеонаблюдения сняла, как медведь ловко украл мусорный бак
Камера видеонаблюдения за домом супружеской пары из штата Алабамы (США) запечатлела момент, когда медведь встал на задние лапы, чтобы украсть их мусорный бак.
Муж и жена поделились видеозаписью, на которой видно, как медведь встает на задние лапы, кладет передние на ручку мусорного ведра на колесиках и отталкивает его от дома, как это делают люди.
“Спасибо тому, кто нарядился медведем и красиво выкатил наш мусорный бак на дорогу”, - пошутила женщина в социальных сетях.
Пара уточнила, что мусорный бак так и не доехал до тротуара.
“Он протащил его по подъездной дорожке еще 5-6 метров, а потом просто положил его во дворе у соседа и начал валяться в мусоре и есть”, - рассказали муж и жена.
На следующее утро медведь предпринял вторую попытку добраться до мусорного ведра, но животное споткнулось о лестницу и шезлонг.