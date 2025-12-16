Какой всё-таки была окраска динозавров? Учёные исследовали кожу зауропода

Опубликовано: 16.12.2025 08:26 , Обновлено: 16.12.2025

Учёным удалось с помощью электронного микроскопа исследовать окаменелую кожу зауропода. Оказалось, что в ней содержались структуры, называемые меланосомами. Подобные образования у птиц придают оперению яркие цвета.

Новое исследование было [link href=“https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/12/12/251232/364075/Fossilized-melanosomes-reveal-colour-patterning-of” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] опубликовано [/link] в журнале Royal Society Open Science.

Тесс Галлахер из Бристольского университета (Великобритания) и её коллеги исследовали окаменелости кожи зауроподов, возраст которых, как считается, составляет около 145 миллионов лет. Образцы были собраны в 2019 и 2022 годах в карьере Mother’s Day Quarry в Монтане.

[inf]Зауроподы (лат. Sauropoda, буквально — «ящероногие» динозавры) — это большая группа четвероногих растительноядных динозавров. Предполагается, что они обитали на Земле с конца триасового по меловой период (около 210—66 миллионов лет назад) на всех материках, включая Антарктиду. Самые известные в массовой культуре представители зауроподов — это диплодоки, брахиозавры и бронтозавры. [inf]

Естественно, что за миллионы лет никакие цвета кожи сохраниться не могли. Более того, учёные пока даже не могут точно сказать, кому принадлежала исследованная окаменелая кожа. Они предполагают, что, вероятно, это были окаменелости диплодока.

Тем не менее учёные отделили крошечные кусочки с четырёх чешуек и изучили их с помощью сканирующего электронного микроскопа, что позволило рассмотреть детали на клеточном уровне.

Этому способствовал тот факт, что кожа в процессе окаменения сохранилась в трёхмерном виде, а не просто в виде отпечатка, рассказала Галлахер. В итоге были обнаружены признаки наличия различных меланосом — структур внутри клеток, которые хранят меланин. Этот пигмент влияет на цвет кожи, волос, глаз и перьев у животных и по сей день.

«Я ожидала обнаружить хотя бы следы меланина, — рассказала учёная. — Но мы нашли свидетельства того, что у зауроподов могли быть меланосомы различной формы, что в конечном итоге означает возможность разнообразия их окраски».

В каждом исследованном командой экземпляре были обнаружены меланосомы двух основных типов: продолговатые и дискообразные. Это пока не позволяет сказать, какого именно цвета была кожа этих зауроподов, но доказывает, что она была неоднородной и состояла из разных оттенков, то есть пятнистой.

«Диплодок был бы животным с удивительно выраженной текстурой тела, с потенциально разнообразными цветовыми узорами», — отметила Галлахер.

Учёные сопоставили полученные данные с информацией о современных видах животных. Оказалось, что наиболее близкими аналогами дискообразных структур являются меланосомы, обнаруженные в перьях современных птиц.

«У этих животных могли быть более яркие цветовые узоры, в отличие от серых, как мы видим на старых палеоартах», — предположила учёная.

Майк Бентон, также работающий в Бристольском университете, но не участвовавший в исследовании, подтвердил, что открытие может свидетельствовать о яркой окраске древних животных.

Исследователи «справедливо осторожны в своих выводах, но, похоже, это первое возможное свидетельство наличия у зауропода меланосом, отвечающих за цвет», — говорит он.