"Какие классные!" - В Гродненском зоопарке проснулись медведи

🎥 Видео

Опубликовано: 13.03.2025 10:39 , Обновлено: 13.03.2025

В Гродненском зоопарке 12 марта проснулись медведи. Причем, несмотря на теплую погоду для марта в 2025-м, в прошлом году косолапые вышли из спячки раньше - 28 февраля. Зоопарк показал видео.

Там рассказали, что в спячку их медведи впали в ноябре и проспали в берлогах больше трех месяцев, несмотря на весьма теплую зиму. “Изредка, в погожие дни, косолапые выходили на улицу для того, чтобы немного размяться. Но после непродолжительных прогулок возвращались в свои мягкие “постельки” и снова погружались в сон”, - [link href=“https://t.me/grodnozoo/850” target=“_blank” rel=“noopener”] поделились [/link] в зоопарке.

Основным показателем “медвежьего бодрствования” там назвали активное питание. Во время спячки, как утверждают в зоопарке, медведей подкармливали, но в такой период животные едят “мало и очень неохотно”. Однако после пробуждения аппетит возвращается.

“Сначала медведи будут отдавать предпочтение легкому корму: веточкам деревьев, зеленой траве и фруктам. Но со временем войдут во вкус, и их рацион станет более разнообразным. В меню постепенно появится мясо, рыба, каша, овощи. Увеличится и размер порций”, - рассказали в зоопарке.

Там добавили, что пробуждение - все же длительный процесс. И в полусонном состоянии косолапые будут еще несколько дней или даже недель, если на улице похолодает.

“Доброе утро, косолапые. Какие они классные!” - поделился эмоциями один из комментаторов опубликованного видео.