"Какая зима, такие и развлечения" - Видео с лыжником рассмешило пользователей TikTok
Нынешняя зима не спешит радовать белорусов снегом, и многие сезонные развлечения остались просто недоступными. Однако некоторые особенно отчаявшиеся люди не оставляют попыток предаться любимому хобби, даже когда, казалось бы, для этого нет никакой возможности. Так в TikTok завирусилось видео с лыжником, который катается по лесопарку, несмотря на отсутствие снега.
https://www.tiktok.com/@yaugen1503/video/7465568040424312070
Видео с мчащим наперекор погодным явлениям лыжником активно набирает просмотры и комментарии, смеша и восхищая многих белорусов. Некоторые пользователи даже не поверили, что двигаться так по поверхности без снега попросту невозможно, и заподозрили, что для создания ролика был задействован искусственный интеллект. Однако пользователь, разместивший видео, опроверг это, сказав: “Такая у нас погода”.
“Когда у преподавателя по методичке лыжи”, — пошутил один из комментаторов.
“Коротко о зиме в Беларуси”, - написал другой пользователь.
“Хорошо, когда погода не мешает спорту”, — высказался третий.
“Если его на снег поставить, то его никто не догонит. Хорошая тренировка”, — заметил кто-то.
“Кто хочет, тот всегда найдёт выход из любой ситуации”, — добавил ещё один комментатор.
“Какая зима, такие и развлечения”, - написали под видео.
Видеороликом лыжником поделился пользователь с ником augen1503. Автор сопроводил видео хештегом “беларусь”. Однако на самом деле, несмотря на схожесть погодных явлений, действие происходит в г. Одинцово в России. Герой видеоролика, лыжник Михаил Девятьяров, который некогда выступал за олимпийскую сборную России. Этим видео он делился на своей страничке в Instagram (dаvidgunior).