"Какая зима, такие и развлечения" - Видео с лыжником рассмешило пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2025 14:32 , Обновлено: 30.01.2025

Нынешняя зима не спешит радовать белорусов снегом, и многие сезонные развлечения остались просто недоступными. Однако некоторые особенно отчаявшиеся люди не оставляют попыток предаться любимому хобби, даже когда, казалось бы, для этого нет никакой возможности. Так в TikTok завирусилось видео с лыжником, который катается по лесопарку, несмотря на отсутствие снега.

https://www.tiktok.com/@yaugen1503/video/7465568040424312070

Видео с мчащим наперекор погодным явлениям лыжником активно набирает просмотры и комментарии, смеша и восхищая многих белорусов. Некоторые пользователи даже не поверили, что двигаться так по поверхности без снега попросту невозможно, и заподозрили, что для создания ролика был задействован искусственный интеллект. Однако пользователь, разместивший видео, опроверг это, сказав: “Такая у нас погода”.

“Когда у преподавателя по методичке лыжи”, — пошутил один из комментаторов.

“Коротко о зиме в Беларуси”, - написал другой пользователь.

“Хорошо, когда погода не мешает спорту”, — высказался третий.

“Если его на снег поставить, то его никто не догонит. Хорошая тренировка”, — заметил кто-то.

“Кто хочет, тот всегда найдёт выход из любой ситуации”, — добавил ещё один комментатор.

“Какая зима, такие и развлечения”, - написали под видео.

Видеороликом лыжником поделился пользователь с ником augen1503. Автор сопроводил видео хештегом “беларусь”. Однако на самом деле, несмотря на схожесть погодных явлений, действие происходит в г. Одинцово в России. Герой видеоролика, лыжник Михаил Девятьяров, который некогда выступал за олимпийскую сборную России. Этим видео он делился на своей страничке в Instagram (dаvidgunior).