Как выглядят польские пирамиды, которые старше египетских? Археологи рассказали, кто построил более 6000 лет назад

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Опубликовано: 15.11.2024 12:07 , Обновлено: 15.11.2024

В Польше находятся загадочные сооружения, которые ставят под сомнение привычные представления о древней архитектуре. Несмотря на свою скромную высоту и не совсем пирамидальную форму, эти памятники называю пирамидами. Их возвели более 6000 лет назад, что делает их старше знаменитых египетских пирамид. Плюс в том, что увидеть эти уникальные сооружения можно, не покидая пределы Европы.

Что такое “Польские пирамиды”

“Польские пирамиды” — это Куявские мегалитические гробницы, которые представляют собой группу вытянутых трапециевидных гробниц длиной 130 метров, расположенных в Куявском регионе Польши.

В поперечном сечении они по-прежнему имеют форму правильного треугольника, но под воздействием времени их острые края давно превратились в ровные изгибы. А поскольку они пролегают через леса, заросшие растительностью, то больше похожи на вытянутые земляные сооружения или странные дамбы, возвышающиеся над ландшафтом.

Правда, не намного - большинство из них не превышает окружающую местность более чем на три метра. Не удивляет и их ширина - от шести до десяти метров, но поражает длина. Даже самые маленькие из зафиксированных измеряют около 130 метров, а самые крупные достигают двухсот.

Состав их строительного материала также вызывает восхищение. Для одного такого сооружения потребовалось около 1 000 кубометров земли, несколько сотен деревянных столбов и около 200 кубометров камня. Они были укреплены деревянными брусьями и простой облицовкой, а сверху посыпаны травяным дерном. Самые крупные валуны весили от семи до десяти тонн.

Именно за количество и размер накопленного материала, а также за трудозатраты, связанные с выполнением одной такой работы, эти образования получили название “Польские пирамиды”.

Как найти “польские пирамиды”?

Их можно найти в лесах Куявско-Поморского воеводства. Посещение их, конечно, сопряжено с меньшими трудностями, чем поездка в Египет, чтобы увидеть пирамиды. Пожалуй, самая большая сложность - найти на карте деревню Ветшиховице. Она настолько мала, что навигационные системы часто забывают о ней. Но если вам это удастся, то вместе с ней вы найдете главный вход в археологический заповедник. И, вполне возможно, ответы на свои вопросы.

Как только вы увидите эти странные линейные сооружения своими глазами, возможно, вам сразу станет страшно. Они действительно массивные. И что поражает, так это то, что они сохраняют строгую ориентацию с востока на запад. Значит, их строители должны были иметь хотя бы базовое представление об астрономии.

Но кто были строители? Это немного сложнее.

Кто и когда построил “польские пирамиды”?

Судя по найденным археологическим артефактам, они принадлежали к так называемой культуре воронковидных кубков, вероятно, относящейся к циснийской речной культуре.

[info_b]Культура воронковидных кубков, КВК (англ. Funnel Beaker culture, нем. Trichterbecherkultur, TRB) — мегалитическая культура (4000—2700 гг. до н. э.) эпохи позднего неолита. Ареал КВК на юге достигал Чехии, на западе — Нидерландов, на севере шведского города Уппсала, на востоке — устья Вислы. Происхождение КВК остаётся предметом дискуссий. Неясно, является ли КВК результатом окончательной неолитизации местной культуры, или она возникла в результате иммиграции. [/info_b]

Для обывателя эта деталь не имеет большого значения, но на рубеже прошлого века она вызвала большое беспокойство среди специалистов.

Националистически настроенные польские археологи хотели гордо задокументировать здесь «протославянское» поселение, а факты на местах говорили о том, что древние строители были ближе к германцам. Поэтому место «Куявских холмов» оказалось в опале.

Но откуда бы ни были строители, они заселили эти земли примерно в 5000 году до нашей эры. Примерно через пять столетий они начали возводить эти невиданные сооружения.

Процесс их возведения и по сей день демонстрирует высокий уровень архитектурных знаний создателей, их умение пользоваться простыми рычажными приспособлениями, а также очень хорошую организацию труда.

Точно датировать сооружения нелегко, но большинство пирамид здесь были построены примерно за два тысячелетия до пирамид в Египте. Местные жители называли их żalka или также grobami olbrzymów, могилами великанов. Первоначально сотни, а может быть, и тысячи таких гробниц возвышались на обширной территории Померании.

Но до наших дней сохранилось лишь несколько десятков. Большинство из них были разобраны на строительные материалы или уничтожены при распашке горных массивов. Уцелели только те, что стояли в глубине лесов. К ним можно отнести уже упомянутые Ветшиховице, а также деревни Гай, Обалки, Шмели и Осеч-Малы.

Главной новостью стало подтверждение обнаружения еще восемнадцати пирамид у деревни Долице. Этот новый успех приписывают экспертам с кафедры археологии Щецинского университета. И они возлагают большие надежды на последующее исследование этих мест. Ведь для чего на самом деле использовались громоздкие и массивные вытянутые пирамиды, до сих пор до конца не ясно.

На самом деле еще в 1970-х годах профессора Польской академии наук в Познани подтвердили в ходе раскопок, что эти курганы на самом деле были гробницами. Каждая длинная пирамида, которую они исследовали, всегда содержала одно захоронение скелета. Человек был похоронен стоя.

Поэтому мы должны считать их мегалитическими курганами. Но доктор Агнешка Матушевска с кафедры археологии Щецинского университета - руководитель группы, добившейся успеха в Долице, - с этим не совсем согласна.

«Они не обязательно использовались только для захоронения мертвых. Некоторым кажется более вероятным, что это были места поклонения, ритуальные места. Некоторые, напротив, предполагают, что это были пограничные пункты, обозначавшие территорию определенной общины на местности», - сказала она.

Одна такая «община» состояла примерно из десяти семей, а площадь их поселения составляла всего один-два гектара. Таким образом, люди занимали относительно небольшое пространство, которое было совершенно непропорционально размерам мегалитических сооружений, которые они возводили.

С таким же успехом можно назвать эти вытянутые сооружения могилами гигантов, курганами Куджавы или «пирамидами». Но посмотреть на них определенно стоит.