Как выглядят леса на Гомельщине после прошлогодней бури. Туда только добрались лесники благодаря морозам
Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик заявил, что лесники благодаря морозам добрались до самых труднодоступных участков леса на той же Гомельщине. Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.
Глава Минлесхоза рассказал, что в целом в стране к труднодоступным буреломным участкам, где по пояс стояла вода, отнесли 2600 га. Так как часть лесосек благодаря небывалым морозам стала доступной, туда отправились лесоводы для расчистки и заготовки древесины.
В свою очередь, замминистра лесного хозяйства Игорь Малашевич проинспектировал ход разработки труднодоступных буреломных лесосек в Светлогорском лесхозе.
«В целом Светлогорский лесхоз с поставленной на сегодня задачей справляется, — отметил Игорь Малашевич. — Одни лесосеки заменили другими с учётом погодных условий. Сейчас главный вопрос — вывезти то, что заготовили. Пока есть ещё возможность вывозки из леса».