Как выглядят леса на Гомельщине после прошлогодней бури. Туда только добрались лесники благодаря морозам

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2026 14:44 , Обновлено: 12.02.2026

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик заявил, что лесники благодаря морозам добрались до самых труднодоступных участков леса на той же Гомельщине. Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.

Глава Минлесхоза рассказал, что в целом в стране к труднодоступным буреломным участкам, где по пояс стояла вода, отнесли 2600 га. Так как часть лесосек благодаря небывалым морозам стала доступной, туда отправились лесоводы для расчистки и заготовки древесины.

В свою очередь, замминистра лесного хозяйства Игорь Малашевич проинспектировал ход разработки труднодоступных буреломных лесосек в Светлогорском лесхозе.