Как выглядит самое большое кладбище самолётов? В Сети появилось видео с высоты

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Опубликовано: 05.02.2024 17:04 , Обновлено: 05.02.2024

Крупнейшее в мире авиационное кладбище, расположенное в Аризоне. Там хранятся военные и правительственные самолеты.

Роль базы ВВС США Дэвис-Монтан как места хранения военных самолетов началась после Второй мировой войны и продолжается по сей день. С тех времен база превратилась в “крупнейшее авиационное кладбище в мире”.

Забавным фактом здесь является то, что на “кладбище останков” хранятся не только старые самолеты, которые “никогда больше не будут использоваться”, но и множество самолетов, которые в настоящее время просто не нужны ВВС и ВМС США, но которые можно сравнительно быстро вернуть в строй.