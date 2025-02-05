Как выглядело бы небо, если вместо Солнца были бы другие звёзды? В Сети завирусилось видео
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В социальных сетях получило распространение старое «залипательное» видео, наглядно демонстрирующее, как бы выглядело наше небо, если бы вместо Солнца на нём сияли другие звезды.
Ролик впервые опубликовали в YouTube ещё три года назад, сейчас же в соцсетях набрали популярность некоторые отрывки из него. Делимся полной версией этого виртуального космического эксперимента.
Темы: #Жизнь #Космос #Фото и Видео