Как выглядело бы небо, если вместо Солнца были бы другие звёзды? В Сети завирусилось видео

🎥 Видео

Опубликовано: 05.02.2025 15:14 , Обновлено: 05.02.2025

В социальных сетях получило распространение старое «залипательное» видео, наглядно демонстрирующее, как бы выглядело наше небо, если бы вместо Солнца на нём сияли другие звезды.

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Ролик впервые опубликовали в YouTube ещё три года назад, сейчас же в соцсетях набрали популярность некоторые отрывки из него. Делимся полной версией этого виртуального космического эксперимента.