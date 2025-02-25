Как узнать, нравитесь ли вы своим коллегам? Директор по персоналу с 30-летним стажем раскрыл способы

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Опубликовано: 25.02.2025 17:08 , Обновлено: 25.02.2025

Тема человеческих взаимоотношений трудная и противоречивая. Притом как в личной жизни, так и в профессиональной. Несмотря на то, что большинство из нас ходит на работу только из-за денег, согласитесь, приятно, когда тебя ценят и уважают. Директор по персоналу из Великобритании рассказал, как узнать, нравитесь вы своим коллегам или нет.

Генеральный директор одной из компаний Великобритании Майкл Дулин, чей опыт насчитывает более 30 лет, отметил: несмотря на то, что главное — качественно выполнять свои обязанности, дружелюбное отношение коллег не помешает. Впрочем, для многих “дружный профессиональный коллектив” действительно является одним из самых важных пунктов при устройстве на работу.

По словам эксперта, первый признак того, что вы нравитесь своему начальнику, — это если он начинает просить вас «участвовать в проектах» или «выполнять работу и новые задачи» от его имени. «Кроме того, приглашение на встречи и мероприятия, как общественные, так и профессиональные, — это тоже признак того, что люди хотят видеть вас рядом и ценят ваш вклад», — добавил он.

Кроме того, Дулин посоветовал обращать внимание на «естественные сигналы», которые помогут сформировать представление о том, что ваши коллеги думают о вас. Так, если они по-доброму шутят над вами, расслаблены и не скованны, это определённо хороший знак, передала британская газета The Daily Mail.

«Если ваши коллеги демонстрируют хороший язык тела, например, улыбаются, смеются, шутят, обращают внимание на то, что вы говорите, и задают вопросы, — всё это признаки того, что вы им нравитесь”, — заверил британский эксперт.

Касательно того, как расположить к себе начальника, Майкл Дулин предложил «задавать вдумчивые вопросы», поскольку они «продемонстрируют желание приносить пользу и участвовать в обсуждениях». «Стремитесь к знаниям, будь то выявление общих интересов или анализ внутренних процессов компании, чтобы устранить препятствия и создать возможности», — добавил он.

Кроме того, Дулин посоветовал прилагать усилия, чтобы способствовать “конструктивным изменениям”, которые наверняка оценят члены вашей команды и сам начальник. По его мнению, обмен информацией, совместная работа и участие в официальных и неофициальных собраниях помогут укрепить позиции вас как сотрудника.

В продолжение темы он отметил, что такие мелочи как «приготовление кофе или чая» могут также иметь большое значение для восприятия собственного “Я” в чужих глазах. «Предложение приготовить напиток или помочь с другими задачами — это не просто действие, это создание атмосферы взаимного уважения и внимания», — заключил он.

К слову, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что в первые минуты знакомства думают о вас чужие люди? Конечно, залезть к ним в голову у нас не получится, но вот пройти психологический тест — вполне. Присмотритесь. Что вы видите? Объект, на который упал взгляд в первые 5 секунд, расскажет о том, что при знакомстве с вами думают другие.

Что увидели первым? Этот тест даст понять, что о вас при знакомстве думают другие