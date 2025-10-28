Как устроен самый большой легальный бордель в Европе? Управляющая доктор психологии рассказала секреты

Опубликовано: 28.10.2025 12:33 , Обновлено: 28.10.2025

Катрин Де Нуар управляет одним из крупнейших легальных борделей в Европе. В своих интервью для крупнейших мировых СМИ и в соцсетях она раскрыла часть секретов о том, как на самом деле устроена работа в её заведении. По словам Де Нуар, в обществе много стереотипов на счёт публичных домов. А она пытается показать его как "обычный бизнес" — со своими графиками, стандартами и, что самое важное, строгими правилами безопасности.

По словам, 31-летней девушки, она уже довольно давно управляет одним из крупнейших борделей в Европе, который принимает 500-1000 клиентов в день. Де Нуар, впрочем, может посвятить некоторое время учебе, ведь она доктор философии и специализируется на организационной психологии.

Бизнес, а не стереотипы?

Катрин пришла в индустрию в 22 года, в теперь занимает высшую руководящую должность. Она подчёркивает, что её подход к управлению далёк от образа «сутенёра» из кино. С психологическим образованием за плечами она выстраивает работу по чётким правилам: здесь есть сотрудники, клиенты, система документооборота и строгие стандарты.

По её словам, лучшие сотрудницы могут зарабатывать до 50 000 долларов в месяц, а среди клиентов — самые разные люди, включая семейные пары. Ежедневно заведение посещает от 500 до 1000 клиентов.

«Правило восьми секунд»: безопасность — прежде всего

Одним из ключевых и самых строгих правил в клубе является «правило восьми секунд». Это не просто рекомендация, а строгий протокол, отточенный регулярными учениями службы безопасности.

Всё начинается с незаметной, но крайне важной детали — тревожной кнопки. «Все комнаты оборудованы тревожными кнопками, — объясняет Катрин. — Каждый работник точно знает, где в его комнате расположена тревожная кнопка, и обучен тому, как и когда ее использовать. Если ситуация становится некомфортной, угрожающей или перерастает в чрезвычайную, работник может быстро и тихо нажать кнопку».

Система продумана до мелочей: чтобы не усугублять ситуацию, в самой комнате сигнал не звучит. Клиент не догадывается, что была поднята тревога. Но в этот же момент в офисе службы безопасности срабатывает сирена, и на мониторах немедленно отображается номер комнаты.

И вот тут вступает в действие главное правило. «Мы работаем по так называемому “правилу восьми секунд”. Это означает, что после активации тревожной кнопки сотрудники службы безопасности должны добраться до комнаты в течение восьми секунд. Это не просто рекомендация, это строгий протокол», — подчеркивает Катрин.

Для его соблюдения охрана проходит регулярные тренировки и обучение, чтобы уметь максимально быстро перемещаться по зданию. По сигналу тревоги как минимум два охранника устремляются в комнату, вскрывают дверь и “берут ситуацию под контроль”. После этого вызывается менеджер для поддержки и решения всех дальнейших вопросов.

Что происходит за закрытыми дверями, когда клиентов нет?

Чтобы поддерживать такой уровень безопасности и сервиса, требуется слаженная работа команды. Катрин подробно рассказала о том, что происходит в её заведении «после часов» — с 6 до 10 утра, когда клуб закрыт для посетителей.

5:45 — Час чистоты. Первыми приезжают сотрудники клининговой службы. Их задача — убрать около 100 комнат, бар и все общие зоны для клиентов.

7:00 — Команда мастеров. К уборщикам присоединяется технический персонал. Они проверяют и чинят всё, что могло сломаться за прошедшую ночь.

8:00 — Свежее бельё и запасы. Приезжает грузовик с доставкой: он забирает использованные простыни и полотенца и привозит свежее бельё из прачечной. В это же время бармены дневной смены начинают пополнять запасы бара.

9:00 — Офисные сотрудники. На работу приходят сотрудники из других отделов: маркетинга, бухгалтерии, IT и отдела кадров.

9:45 — Всё готово. К этому времени весь клуб сияет чистотой, бар полностью укомплектован, бельё разложено, а команда переодевается в рабочую форму.

Ровно в 10:00 двери открываются для клиентов, и начинается новый 18-часовой рабочий цикл.

Контролируемая среда для всех

Катрин настаивает, что легальные бордели, подобные её, — это не просто бизнес. Такие заведения предоставляют более безопасное пространство как для клиентов, так и для самих работников.

«Они предлагают работникам индустрии контролируемую среду, где они могут устанавливать свои границы, получать поддержку и сообщать о любых нарушениях, не опасаясь последствий или ареста», — объясняет она.

Что грозит за проституцию в Беларуси? И где в мире легальна?

Впрочем, в Беларуси, как и во многих других странах, организация проституции - запрещена законом . В Беларуси Катрин Де Нуар грозил бы тюремный срок от 3 до 5 лет со штрафом. Если же в деле вдруг участвовали несовершеннолетние, был вывоз людей за границу или преступление совершила организованная группа, срок заключения вырос бы до 5–10 лет со штрафом.

За само занятие проституцией, согласно статье 19.5 КоАП, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от шести до двадцати базовых величин или административный арест .

А так, ситуация с законностью проституции в мире очень сильно различается. В таких европейских странах, как Германия, Нидерланды или Швейцария, она полностью легальна и работает почти как обычный бизнес — с налогами, медицинскими осмотрами и официальными борделями. Это значит, что сами работники этой сферы не нарушают закон.

Однако во многих других государствах подход совершенно другой. Например, в Швеции, Норвегии и Франции действует правило: самих работников не наказывают, а вот за покупку таких услуг клиенту уже грозит серьезный штраф или даже тюрьма. Таким образом закон пытается бороться со спросом, а не с теми, кто оказывает услуги.

В некоторых странах, как США (кроме пары округов в Неваде), запрещены практически все аспекты этой деятельности.