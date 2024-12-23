"Как удивительна природа Беларуси" - Видео, как "мама-трактор" учит "тракторят", набрало почти 2 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 23.12.2024 17:07 , Обновлено: 23.12.2024

В TikTok набрало популярность забавное видео, на котором большой трактор "ведет" за собой два маленьких, словно мама-утка своих утят. Ролик, собравший множество просмотров, подписан как "тракториха учит тракторят убирать снег".

На кадрах видно, как вереница из трёх уборочных машин едет по дворовому проезду, вероятно, на уборку снега. Пользователи соцсети активно комментируют видео, умиляясь необычному “семейству”.

“Наконец-то я увидел семью синего трактора”, — обрадовался один из комментаторов.

“А теперь представьте, что это сказано голосом Николая Дроздова!” — предложил другой.

“Как удивительна природа Беларуси!” — восхитился ещё один пользователь.

Однако, несмотря на комментарии и хештег “Солигорск”, указывающий на белорусский город, внимательные зрители заметили, что видео, скорее всего, снято в России. На это указывают попавшие в кадр московский регистрационный знак одного из тракторов и номер телефона, также принадлежащий российскому оператору.