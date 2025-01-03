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Опубликовано: 03.01.2025 12:21 , Обновлено: 03.01.2025

Белорусский бренд ZNWR представил оригинальную коллекцию одежды, в которую вошли пиджак и платье, изготовленные из пузырчатой плёнки. Эта плёнка, известная своими антистрессовыми свойствами, вдохновила дизайнеров на создание «аутфита для тех, у кого уже глаз дёргается от новогодней суеты». Эти предметы гардероба вызвали бурную дискуссию даже в Южной Корее.

По информации из видео, эти наряды стали настоящим хитом в Корее, попав в местные новостные ленты, и вызвали шквал обсуждений.

Представители бренда, кстати, заверили, что «пупырки» довольно объёмные и лопаются не так легко.

Тем не менее некоторые комментаторы пошутили, что будет сложно удержаться от соблазна полопать все эти пузырьки на одежде друзей и коллег.

Другие отметили, что в такой одежде при попытке сесть будут издаваться весьма интересные звуки.