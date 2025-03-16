🎥 Видео

Опубликовано: 16.03.2025 12:00 , Обновлено: 16.03.2025

Посетитель железнодорожного вокзала в Могилёве поделился в TikTok видео, в котором показал путь в зал повышенной комфортности. Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей, многие из которых удивились расположению зала и посочувствовали автору. Но некоторые недовольство блогера не разделили. В чём сыр-бор?

На кадрах видно, как мужчина с чемоданом заходит в отдельную пристройку к основному зданию вокзала. На двери размещена информация о зале: график работы с 5:00 до 23:00, а также указание, что он находится на третьем этаже. Сразу за дверью начинается лестница, по которой и предстоит подняться посетителям.

Автор видео, явно иронизируя, комментирует необходимость тащить багаж на третий этаж пешком. «Ой, как удобно сделано…» — говорит он, поднимаясь по лестнице. В конце он спросил у, вероятно, администратора зала, насколько подъём на третий этаж по лестнице соответствует понятию «зал повышенной комфортности».

Видео вызвало бурное обсуждение в комментариях. Многие пользователи разделили недоумение автора:

«Администрация вокзала серьёзно к делу подошла!» — с сарказмом написал один из комментаторов.

«Посижу-ка я лучше в обычном зале, ибо чувствую, пока я по этой лестнице поднимусь, придётся медпомощь вызывать ?», — пошутил другой.

«Это как травмпункт на пятом этаже», — сравнил ещё один любитель шуток.

«Если что, можно по водосточной трубе», — предложил некто, вероятно, тоже в шутку.

Некоторые комментаторы провели параллели с другими неудобствами на вокзалах: «Вы ещё не знаете, что в Минске на ЖД вокзале комната матери и ребёнка работает только с девяти часов. Приехали с грудничков на поезде в 8, пришлось её кормить в углу, который долго искали», — поделилась опытом одна из пользовательниц. «Это ваши проблемы, лучшие вокзалы Европы вообще закрыты с 23 до 8», — неожиданно ответили ей.

Другие комментаторы дали практические советы.

«А камер хранения нет? Сдали багаж и пошли налегке», — предложил один из пользователей.

«А в камере хранения чемодан не мог остаться? Или он без вас боится? ?», — пошутил другой.

«Могли бы смонтировать приставной панорамный лифт. Это город, где выпускают самые лучшие в РБ лифты», — написал ещё один комментатор, намекая на то, что в Могилёве находится крупный лифтостроительный завод.

Нашлись и те, кто упрекнул автора в излишней требовательности.

«Вот бедолага ? ? ? Аж на третий этаж пришлось подняться ? ? ? Смотришь на таких мужиков и стыдно становиться», — написала пользовательница.

Однако сам зал повышенной комфортности посетитель так и не продемонстрировал, всё время снимая на камеру лестницу и дверь. Об этом, кстати, ему сразу припомнили комментаторы.

Журналист Telegraf.news отыскал промо-ролик Белорусской железной дороги и решил восполнить этот пробел. Кстати, в видео не раскрываются способы, как добраться до самого зала.

Кстати, о ценах. Час пребывания в зале стоит 3 рубля. Чтобы сыграть в бильярд, нужно заплатить 5 рублей в час с человека.

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