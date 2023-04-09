Как появился пасхальный кролик? У него очень странная история

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Опубликовано: 09.04.2023 08:05 , Обновлено: 07.04.2023

Как милые и пушистые мультяшные кролики (зайцы) стали одним из символом Пасхи? Многие думают, что из-за отсутствия библейского основания, животное не имеет религиозного значения. Однако директор Института междисциплинарных библейских исследований при Шеффилдском университете (Англия) Кэти Эдвардс рассказала, почему это не так.

Она отметила, что в Левит 11:6 сказано, что заяц — нечистое животное: «Заяц, хотя и жует жвачку, но копыта у него не раздвоены; нечист он для вас». Однако «в христианском искусстве его ассоциируют с возрождением и воскресением».

Например, в церквях Великобритании нашли изображения круга из трех зайцев, соединенных ушами. Значение картинки до сих пор остается загадкой и предметом исследований. Примеры такого древнего символа нашли даже в Китае.

Средневековые витражи в церкви Святой Троицы, Лонг-Мелфорд, Саффолк, Великобритания

Также кролики и зайцы на протяжении веков ассоциировались с Марией, матерью Иисуса. Их связь с непорочным рождением произошла из-за того, что зайчихи (которых путают с крольчихами) способны производить второй помет потомства, будучи еще беременными первым.

«Мадонна с кроликом»

Эту связь изобразил Тициан на картине «Мадонна с кроликом». Мария держит кролика на переднем плане, что означает ее девственность и плодородие. Кролик белый, чтобы передать ее чистоту и невинность.

Однако, пишет Эдвардс, связывать кроликов с чистотой и девственностью «странно, поскольку они также связаны с плодовитой сексуальной активностью, репутацией, которую Хью Хефнер присвоил своему ныне печально известному логотипу Playboy».

[info_b]Хью Марстон Хефнер — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy», а также основатель компании «Playboy Enterprises».[/info_b]

«Хефнер утверждает, что он выбрал кролика в качестве логотипа своей империи, потому что кролик — это «свежее животное, застенчивое, жизнерадостное, прыгающее — сексуальное. Сначала он нюхает вас, потом убегает, потом возвращается, и вам хочется его приласкать, поиграть с ним. Девушка похожа на зайку. Радостно, шутя», — отметила эксперт.

По ее мнению, «помимо поразительного сексизма Хефнера, репутация кроликов как плодовитых животных также означала, что они веками использовались как символ плодородия и стали ассоциироваться с весной».

Миф об Остаре

Как отметила директор, некоторые фольклористы предположили, что пасхальный кролик происходит от древнего англо-саксонского мифа о богине плодородия Остаре.

"Остара" (1901) Йоханнеса Гертса. Богиня Остра парит в небесах, окруженная замазкой в римском стиле, лучами света и животными. Германские народы смотрят на богиню снизу вверх из подземного царства

[info_b]Остара — олицетворение восходящего солнца, сказано в Encyclopedia Mythica. В этом качестве она связана с весной и считается богиней плодородия. Она друг всех детей и, чтобы развлечь их, превратила свою домашнюю птицу в кролика. Этот кролик принес ярко окрашенные яйца, которые греческая богиня дарила детям. От ее имени и обрядов произошел праздник Пасхи.[/info_b]

Кроме того, немецкий филолог и мифолог Якоб Грии в своей книге «Немецкая мифология» подчеркнул: «Пасхальный заяц мне непонятен, но, вероятно, заяц был священным животным Остары… Таким образом, Остара, Эастра была божеством рассвета, которое приносит радость и благословение, чей смысл легко мог быть приспособлен ко дню воскресения христианского Бога».

Из чего Эдвардс сделала вывод, что миф об Остаре стал популярной теорией происхождения пасхального кролика, «хотя и оспаривается».

«В любом случае, кажется, что связь между Пасхальным кроликом и Остарой началась с ученого 8-го века Почтенного Беды в его работе «Исчисление времени». Беда сказал, что наше слово «Пасха» происходит от «Эостре» (другой вариант названия «Остара»). Однако нет никаких других исторических свидетельств, подтверждающих его заявление», — подчеркнула она.

Как появились современные пасхальные кролики?

Специалист рассказала, что самое раннее упоминание о пасхальном кролике с яйцами можно найти в немецком тексте конца XVI века (1572 г.):

«Не беспокойтесь, если пасхальный кролик ускользнет от вас; если мы пропустим его яйца, мы сварим гнездо», — сказано в тексте.

Через 100 лет в немецком тексте снова упоминается пасхальный кролик. Его описывают как “старую басню” и предполагают, что история была популярной за некоторое время до написания книги.

Далее, в 18 веке немецкие иммигранты принесли с собой обычай пасхального кролика в Соединенные Штаты, а к концу 19 века кондитерские в восточных штатах продавали конфеты в форме кроликов, прототипы шоколадных кроликов, которые мы видим сегодня.

«Таким образом, независимо от того, являются ли кролики нечистыми, символами активной половой жизни или иконами девственности, загадочный пасхальный кролик, скорее всего, останется центральной частью пасхальных праздников», — подчеркнула она.