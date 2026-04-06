Как мяукают белорусские рыси - показали в Припятском национальном парке

🎥 Видео

Опубликовано: 06.04.2026 16:06 , Обновлено: 06.04.2026

Припятский национальный парк показал уникальное видео, на котором запечатлен самец рыси, который зовет самку для спаривания. Ролик был снят на камеру, установленную в лесу.

Как оказалось, рыси на самом деле мяукают, но звук этот очень отдаленно похож на мяуканье обычных кошек. Такой басовитый рык редко услышишь.

Период гона у белорусских рысей обычно приходится на февраль и март. И тогда места их обитания оглашаются тем самым грозным «мяуканьем». Самцы, которые в остальное время ведут крайне скрытный и одиночный образ жизни, начинают активные поиски пары, оставляя, как и простые коты, пахучие метки.

Встретив пару, рыси ведут себя очень деликатно и долго знакомятся, прежде чем приступить к делу. Несмотря на нежность в период ухаживания, самцы остаются с самками только на короткий период спаривания.

Дальше самки растят котят в одиночку. А «отец семейства» покидает подругу, не принимая никакого участия в воспитании потомства.