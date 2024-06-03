"Как будто ненастоящее" - Белорусы заметили необычное природное явление под Брестом. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.06.2024 15:49 , Обновлено: 03.06.2024

Всё чаще погода в Беларуси преподносит для жителей страны неожиданные явления и сюрпризы. На этот раз жители Брестской области, двигаясь по дороге, заметили некое подобие торнадо. Нечастое для белорусских широт явление засняли на видео.

Один из белорусов, проезжая Лунинец, запечатлел на видео редкое для региона природное явление. В поле вскружил настоящий вихрь из пыли и песка. Пользователь опубликовал видеосъёмку замеченного “торнадо” в TikTok и собрал множество просмотров и комментариев.

Многие комментаторы удивились уведенному, а некоторые сообщили, что уже встречали подобное в других регионах.

“Вау, как будто ненастоящее”, - восхитились в комментариях.

“Капец!!! Я видела в Житковичском районе. Внесли на поля доломитку и от этого это явление было пугающим!!!”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

“Лет 15 тому назад была на Столинщине и видела что-то подобное”, - рассказала ещё одна девушка в комментариях.

“В детстве мы вбегали в них и потом бабушка ругалась, что нельзя. Мол руки и ноги болеть будут”, - вспомнил ещё кто-то.

Некоторые пользователи решили поспорить с автором видеоролика о названии явления.

“Это не торнадо. Эти вихри по-другому называют. Но от этого они не становятся менее опасными”, - высказался один пользователь.

“Мне прабабушка рассказала, что раньше часто были, но называли смерч”, - написал ещё кто-то.

[info_b]Песчаные вихри возникают в малооблачную жаркую погоду, когда почва хорошо прогревается. А образовывают завихрения резко контрастные - холодные течения воздуха. Они поднимают с поверхности земли пыль, песок, камни и переносят их иногда на сотни метров.[/info_b]