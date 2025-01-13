"Как будто феникс пролетает" - Над горой Монблан заметили редкие "радужные облака"

🎥 Видео

Опубликовано: 13.01.2025 13:10 , Обновлено: 13.01.2025

Видео с редкими и необычными природными явлениями регулярно приковывают к себе взгляды, всплывая на экранах пользователей TikTok по всему миру. Так, совсем недавно в соцсети завирусился ролик одной из туристок, которая запечатлела редкое оптическое явление в Альпах, известное как радужные облака. Пользователи восхитились их красотой, а некоторые даже засомневались в их реальности.

https://www.tiktok.com/@irenlisko/video/7453782560716360966?_r=1&_t=ZM-8t1neCW3ysQ

Видео с радужными облаками, снятое пользовательницей с ником irenlisko, за короткий срок набрало без малого 4 миллиона просмотров. Девушка запечатлела необычайно красивое свечение облаков над склоном Монблана — самой высокой горы в Европейском союзе и Европе, которая находится на границе Италии и Франции.

Комментаторы оставили свыше 3 тысяч комментариев, восхитившись красотой увиденного. Витиеватое сверкающее облако сравнили с “разлившимся бензином”, “золотым драконом” и сюжетами из фантастических фильмов.

“Как будто феникс пролетает”, — написал один из комментаторов.

“Там магия, не мешайте”, — высказался ещё кто-то.

“Радужные облака нереально красивые. Один раз и мне довелось их увидеть, но, конечно, не на фоне такого шикарного пейзажа. Спасибо Вам за это великолепное видео. Ради таких видео стоит смотреть TikTok”, — написала одна из пользовательниц.

Некоторые пользователи засомневались в увиденном.

“Это реально?” — задался вопросом один из комментаторов, на что автор ответила: “Да, и я это видела”.

“Кристаллы льда в магнитном поле выстраиваются в призму. Тоже видел переливы. Редкое явление”, — написал ещё кто-то.

Радужные облака, известные также как иризация, представляют собой яркое оптическое явление, которое возникает в облаках и становится заметным вблизи солнечного света. Радужность вызвана очень мелкими каплями воды, преломляющими свет.