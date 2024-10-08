«Я так боролась, они ушли» - Бригада скорой из Добруша показала свой «коронный номер» для пациентов с паническими атаками

🎥 Видео

Опубликовано: 08.10.2024 19:16 , Обновлено: 08.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали "коронный номер" бригады скорой помощи из Добруша Гомельской области для пациентов с паническими атаками. Некоторым комментаторам видео не понравилось, однако нашлись и те, кто юмор оценил.

“Когда у пациента паническая атака, лекарства не помогли, но у бригады 103 есть коронный номер”, - анонсировали выступление на видео. Девушка-медик надела белую панаму с красными перцами и принялась танцевать под музыку, к ней присоединились коллеги.

В подписи к видео попросили оценить “номер”.

[info_b]Паническая атака (ПА) — внезапный приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). Паническая атака характеризуется быстрым нарастанием страха и в большинстве случаев кратковременностью.[/info_b]

“Поймут только те, кто через это прошел. Не дай бог это прочувствовать. Состояние, когда ты думаешь, что тебе хана”, - поделилась одна комментаторша.

“Кстати, я так боролась с ПА. Врубала музыку в наушниках и танцевала. И они ушли. Можете не верить, но это правда”, - рассказала другая.

“Да не смешно, получается, мы ждем помощи от них, а они смеются. Не дай бог кому-то прочувствовать это. Это очень страшно”, - не оценила “коронный номер” медиков третья.

Другим же ролик понравился: “Побольше бы таких позитивных врачей”.

“Молодцы! Такое лекарство от многих болячек помогает”, - написала еще одна пользовательница TikTok.

“Только так, на позитиве, можно выйти из этого состояния, проходила эту заразу. Только нужно уметь переключаться”, - посоветовала другая.

[info_b]Если у вас есть симптомы или признаки панических атак, рекомендуем в первую очередь обратиться к врачам-специалистам. [/info_b]