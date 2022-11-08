В Украине попросили граждан аккуратнее заниматься сексом в общественных туалетах

Опубликовано: 08.11.2022 15:08 , Обновлено: 08.11.2022

Заместитель мэра украинского областного центра Днепр Михаил Лысенко обратился к согражданам с просьбой заниматься сексом в общественных туалетах так, чтобы не ломать муниципальное имущество.

По словам украинского чиновника, в общественных уборных города стали замечать сломанные пеленальные столики, а сотрудники этих заведений “неоднократно слышали крики и вопли”.

“В результате 100% экстренных открытий, ими неоднократно были визуально зафиксированы акты “дружбы организмами” наших горожан на пеленальных столиках”, - рассказал Михаил Лысенко.

Чиновник не стал стыдить горожан, а лишь попросил бережнее относиться к общественному имуществу в туалетах города, [link href=“https://t.me/stranaua/74088?single” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] издание “Страна.ua”.

“Если Вы твердо решили, произвести акт совокупления в объекте коммунальной собственности, то убедительно просим Вас бережно относится к имуществу города”, - написал он.

Ранее Телеграф сообщил, что украинцы потребовали от Владимира Зеленского “разрешить легализацию проституции на время военного положения, чтобы ВСУ и другие военные могли осуществить жизненно важные потребности”.

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