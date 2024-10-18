В TikTok завирусилось видео с кошкой, "дистанционно" почесавшей ухо. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.10.2024 09:14 , Обновлено: 18.10.2024

Видео с кошками в соцсетях - один из жанров развлекательного контента, который не надоедает никогда. Забавные и милые, они часто поднимают настроение лучше любого анекдота. Так, в TikTok завирусилось видео с толстой кошкой, которая не смогла почесать своё ухо. Ситуация повеселила многих пользователей соцсети и вызвала целый шквал шуток. Однако некоторые комментаторы забеспокоились о здоровье питомца.

Житель Индонезии с ником amahboncil завёл аккаунт в котором регулярно делится видеороликами из жизни своего питомца. За приключениями толстой кошки наблюдают почти 100 тысяч подписчиков. Одно из недавних видео внезапно завирусилось, собрав миллионы просмотров и более 3 тысяч комментариев.

Животное хотело почесать за ухом, но не смогло до него дотянуться из-за избыточного веса.

Пользователи соцсети вмиг выдали сотни юмористических комментариев по поводу ситуации и назвали это почёсывание “дистанционным”.

“Устройство Bluetooth подключено успешно”, - пошутил один из комментаторов.

“Дистанционное управление”, - написал другой.

“Шасси подвело”, - ещё один комментарий.

“Фантомная боль”, - написал ещё кто-то.

Некоторые комментаторы посчитали, что такое положение вещей совсем не повод для шуток и посочувствовали животному.

“Я плачу, ему же тяжело передвигаться и делать самые простые движения…” - посочувствовала одна из пользовательниц.

“Так, а вы шарите, что теперь он не может вылизываться и будет грибок?” - задался вопросом ещё один комментатор.

“Зачем его надо было так откармливать?” - возмутился кто-то, на что один из пользователей ответил:

“Это не факт, что его откормили, у него может быть кость широкая”.