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"Сжимаем и расплавляем" - Белорусский банк показал, что делает со старыми банкоматами

"Сжимаем и расплавляем" - Белорусский банк показал, что делает со старыми банкоматами
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🎥 Видео

Белорусский Альфа-Банк опубликовал в своем TikTok ролик, в котором ответил на "всех интересующий" вопрос "Что делают со старыми банкоматами?". Есть четыре варианта.

Так, на видео показали, как банкоматы расплавляют, комкают, сжимают, а еще они якобы могут улетучиваться.

Конечно, это все шутка, а ролик сделан при помощи видеомонтажа. Что же Альфа-Банк действительно делает со своими старыми банкоматами, осталось загадкой.

“А что вы делаете с сотрудниками, которые увольняются?” - спросил один комментатор. Но представители банка ему не ответили.

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