"Сжимаем и расплавляем" - Белорусский банк показал, что делает со старыми банкоматами
🎥 Видео
Белорусский Альфа-Банк опубликовал в своем TikTok ролик, в котором ответил на "всех интересующий" вопрос "Что делают со старыми банкоматами?". Есть четыре варианта.
Так, на видео показали, как банкоматы расплавляют, комкают, сжимают, а еще они якобы могут улетучиваться.
Конечно, это все шутка, а ролик сделан при помощи видеомонтажа. Что же Альфа-Банк действительно делает со своими старыми банкоматами, осталось загадкой.
“А что вы делаете с сотрудниками, которые увольняются?” - спросил один комментатор. Но представители банка ему не ответили.