"Сатанютины глазки" - Видео со злобными цветами собрало почти миллион просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 30.05.2024 20:06 , Обновлено: 30.05.2024

Один из наблюдательных пользователей популярной соцсети разглядел на клумбе с анютиными глазками лица злобных человечков. Видеоролик со съёмкой цветов мужчина сопроводил соответствующей мелодией и собрал множество просмотров и шутливых комментариев.

Пользователи соцсети также разглядели “злобность” анютиных глазок и написали множество шуток.

“Психиатр: “Пациент, что вы выдумываете? Цветы не могут осуждающе смотреть на вас!”, - написала одна из девушек и собрала почти тысячу лайков.

“Первый раз вижу такие злые цветы… Вы что их там ущемляете???”, - пошутила ещё одна пользовательница соцсети.

“Столько ненависти от цветов! Мне страшно!”, - написал ещё кто-то.

“Сатанюта”, - коротко резюмировал ещё один комментатор, а другой дополнил шутку: “Сатанютины глазки”

“Вот только вчера сидел в машине напротив клумбы и наблюдал такую же картину. Ещё подумал, может, я себя накручиваю”, - признался один комментатор.

Некоторые пользователи соцсети разглядели в “лицах” цветов образы знаменитых личностей: Зеленского, Михаила Галустяна и даже Александра Лукашенко. Кому-то показалось, что анютины глазки походят на человечков из LEGO, совят или даже кавказцев.

“Это не анютины глазки, а какой-то злой слесарь Иван”, - пошутил ещё один комментатор.