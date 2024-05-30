"Сатанютины глазки" - Видео со злобными цветами собрало почти миллион просмотров в TikTok
Один из наблюдательных пользователей популярной соцсети разглядел на клумбе с анютиными глазками лица злобных человечков. Видеоролик со съёмкой цветов мужчина сопроводил соответствующей мелодией и собрал множество просмотров и шутливых комментариев.
Пользователи соцсети также разглядели “злобность” анютиных глазок и написали множество шуток.
“Психиатр: “Пациент, что вы выдумываете? Цветы не могут осуждающе смотреть на вас!”, - написала одна из девушек и собрала почти тысячу лайков.
“Первый раз вижу такие злые цветы… Вы что их там ущемляете???”, - пошутила ещё одна пользовательница соцсети.
“Столько ненависти от цветов! Мне страшно!”, - написал ещё кто-то.
“Сатанюта”, - коротко резюмировал ещё один комментатор, а другой дополнил шутку: “Сатанютины глазки”
“Вот только вчера сидел в машине напротив клумбы и наблюдал такую же картину. Ещё подумал, может, я себя накручиваю”, - признался один комментатор.
Некоторые пользователи соцсети разглядели в “лицах” цветов образы знаменитых личностей: Зеленского, Михаила Галустяна и даже Александра Лукашенко. Кому-то показалось, что анютины глазки походят на человечков из LEGO, совят или даже кавказцев.
“Это не анютины глазки, а какой-то злой слесарь Иван”, - пошутил ещё один комментатор.