МЧС Беларуси показало "транспортировку" упавшего НЛО на вертолете

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2025 14:45 , Обновлено: 21.08.2025

Белорусское министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало на своей странице в TikTok новое шуточное видео с перевозкой НЛО на вертолете, чем рассмешило множество пользователей.

“Что делать, если стал свидетелем крушения НЛО? Звоните нам по телефону 101 или 112. Мы поможем и отправим обратно на Орион”, — пошутили сотрудники МЧС в своем видео.

На кадрах видно, как вертолет министерства якобы тащит тарелку неопознанного летающего объекта.

В комментариях зрители оценили ролик, поставили смеющиеся смайлики и выразили почтение SMMщику.

“Я так люблю белорусские официальные аккаунты”, — признался один из пользователей.

“Что ни видео, что шедевр”, — написал второй.

“А представьте, если бы это был монтаж?”, — пошутил третий.

Четвертый заявил: “Тем временем пришельцы с Альфа Центавра, оказавшиеся на Орионе: ???”