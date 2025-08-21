МЧС Беларуси показало "транспортировку" упавшего НЛО на вертолете
Белорусское министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало на своей странице в TikTok новое шуточное видео с перевозкой НЛО на вертолете, чем рассмешило множество пользователей.
“Что делать, если стал свидетелем крушения НЛО? Звоните нам по телефону 101 или 112. Мы поможем и отправим обратно на Орион”, — пошутили сотрудники МЧС в своем видео.
На кадрах видно, как вертолет министерства якобы тащит тарелку неопознанного летающего объекта.
В комментариях зрители оценили ролик, поставили смеющиеся смайлики и выразили почтение SMMщику.
“Я так люблю белорусские официальные аккаунты”, — признался один из пользователей.
“Что ни видео, что шедевр”, — написал второй.
“А представьте, если бы это был монтаж?”, — пошутил третий.
Четвертый заявил: “Тем временем пришельцы с Альфа Центавра, оказавшиеся на Орионе: ???”