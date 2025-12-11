Лисьи пляски, хор львов и уморительные обезьяны. Фотографы показали самых смешных животных 2025 года

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Опубликовано: 11.12.2025 16:17 , Обновлено: 11.12.2025

Профессиональные фотографы определили победителя Comedy Wildlife Photography Awards 2025 - одной из престижных международных природных фотопремий. Посмотрели, кому в этом году достался титул самого лучшего комедийного фотографа дикой природы, а кто выбыл в финале, но всё равно завоевал улыбки зрителей.

Выбрать победителя в этом фотоконкурсе каждый год бывает непросто. Каждая работа, прошедшая в финал - однозначный фотошедевр. Возможно, перфекционисты и любители “идеальных” фото, наоборот, расценили эти работы как “неудачный кадр”, а если бы вместо животных на снимках были люди, они бы точно потребовали от фотографа “всё переснять”.

Застывшие в неловких позах птицы, умопомрачительные рожицы обезьян, пугающе притягательные “улыбки” хищников - это те самые удачно пойманные моменты, которые сделали представленные фотоработы уникальными, а отдельным авторам принесли не только всемирную славу, но и приятное материальное поощрение их мастерства.

В этом году главным призом конкурса стала поездка на недельное сафари на двоих в Кению - в настоящий природный рай, куда точно мечтает попасть каждый фотограф, специализирующийся на дикой природе.

В этом году победителем стал фотограф из Великобритании Марк Мэт Коэн. Ему удалось поймать удачный кадр молодого гориллы в национальном парке Вирунга в Африке, задорно вышагивающего по джунглям и протягивающим лапу в попытке “дать пять”. Именно так и назвал автор свою работ - “Дай пять”.

Помимо главного приза организаторы конкурса также учредили ещё несколько дополнительных наград в разных категориях, в том числе, в юниорской - для фотографов младше 16 лет. Им в качестве приза достались новенькие фотоаппараты и полезные приспособления для съёмки от спонсоров.

Это был точно непростой выбор для жюри - профессиональных фотографов, видеооператоров, специализирующихся на съёмках дикой природы, активистов-природозащитников. Предлагаем вам самим взглянуть на работы финалистов и выбрать своего фаворита. Кто это будет - “разрывающие танцпол” лисы? Играющий в прятки слон? Летящий стрелой дрозд? Выбор непростой, но процесс точно весёлый.









































