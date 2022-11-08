Командование ВСУ призвало украинцев не фотографировать комаров

Опубликовано: 08.11.2022 18:27 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные решили потроллить власти России после завления ее дипломата в ООН, что США могут использовать комаров как носителей биологического оружия.

Командование “Юг” ВСУ выпустило предупреждение для украинцев, где просит их не трогать, не фотографировать и не делиться в сети, если те заметили в квартире комаров.

“Возможно это военное подразделение на ротации”, - говорится в официальном сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что “в Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч комаров”.

“Проект имеет рабочее название москиты против москавитов”, - сообщил Резников.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 5 марта сделал отсылку на видео с президентом России Владимиром Путиным.

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