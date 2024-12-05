Эта фотография с "гигантским киви" развеселила пользователей Facebook. Сможете угадать, что это?

📷 Фото

Опубликовано: 05.12.2024 13:04 , Обновлено: 05.12.2024

Пользователи соцсетей обожают залипать на странные и необычные фотографии, на которых запечатленные объекты оказываются не тем, чем кажутся. Так, в Facebook завирусилось шуточное фото с гигантским киви, ставшее "загадкой", которая подняла всем настроение. Как быстро вы заметили разницу?

Иногда на фотографии удаётся запечатлеть необычную позу или вещь, которые превращаются в оптическую иллюзию, заставляя интернет-комментаторов ломать голову над тем, что же им пришлось увидеть и что это на самом деле. Однако в случае с этой картинкой вам едва ли придётся размышлять долго.

Крошечная наклейка производителя киви на огромной и пушистой пятой точке французского бульдога узнаётся быстро, если у вас всё в порядке со зрением. Однако сама попытка создать загадку таким образом и фантазия автора повеселили пользователей соцсети, и они оставили почти тысячу комментариев.

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“И вкусно, и очень полезно для здоровья, как физического, так и психического”, - оценила пользу огромного киви одна из пользовательниц.

“Где я могу купить семена этого сорта?” - поинтересовался ещё один в комментариях.

“Я не вижу разницы, просто маленький и большой киви”, - пошутил ещё кто-то.

Удивительное сходство цвета между киви и бульдогом покорило пользователей соцсети, и запись собрала более 50 тысяч лайков.