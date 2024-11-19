"Чтобы дотянуть до обеда" - Видео c гигантским бутербродом породило шквал шуток в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 19.11.2024 15:33 , Обновлено: 19.11.2024

Видео с едой часто вирусится в TikTok, собирая миллионы просмотров. Один из роликов с подачей огромного бутерброда особенно "зашёл" аудитории, вызвав массу шуточных комментариев.

Немецкая кофейня Café Buur регулярно публикует ролики для продвижения своего заведения. Один из форматов, который особенно полюбился пользователям TikTok, — это подача клиентам гигантских блюд. Так, кафе уже публиковало видео с подачей гигантского латте с рогаликом, огромной пахлавы и плитки дубайского шоколада впечатляющих размеров.

На этот раз завирусился видеоролик с подачей гигантского бутерброда, который на самом деле является популярным мексиканским сэндвичем буррито.

Видео за пару дней собрало почти 7 миллионов просмотров и более 3 тысяч комментариев. Многих комментаторов впечатлил размер бутерброда в кофейне, и они сочинили множество шуток.

Некоторые пользователи узнали в изображённом буррито бутерброд из мультфильма про Скуби-Ду, а другие назвали творение кофейни «порцией для студента после 5 пары».

“Бабушкин бутик, чтобы дотянуть до обеда” - написал один из комментаторов.

«Те самые, съешь за 30 минут, и будет бесплатно», — пошутил другой пользователь.

«Тот самый лёгкий перекус ночью», — ещё один комментарий под видео.

«Да это Титаник среди бутербродов», — резюмировал один из комментаторов.

Многие комментаторы высказывали версии о том, на какой период времени было бы достаточно такого бутерброда. Одни посчитали, что его можно осилить за день, другие предположили, что может хватить на неделю, а кто-то заверил, что сможет осилить за раз.

Как «клиенты» справляются с такими блюдами и едят ли их вообще, неизвестно.