Белорусский экзоскелет на «40 лошадиных сил» набрал 450 000 просмотров — «То, что нужно пенсионерам»
В социальной сети TikTok видео с псевдорекламой «белорусского экзоскелета», напоминающее продвинутого трансформера или роботизированный костюм из голливудских боевиков, собрало 450 тысяч просмотров.
В ролике устройством управляет пожилая женщина, которая с его помощью рубит деревья, носит коров на плечах и пашет землю. Голос за кадром заявляет о грузоподъёмности в 900 кг, отсутствии необходимости в водительском удостоверении и питании аппарата от дизельного топлива.
Однако весь сюжет был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. О чём автор честно предупредил в описании к видео. Тем не менее, это не помешало ролику собрать десятки тысяч лайков и многочисленные репосты.
«Наконец-то догадались о том, что нужно пенсионерам»
Реакция в комментариях разделилась. Одни пользователи просто смеялись над шуточным контентом, другие же начали всерьёз рассуждать о том, когда подобная разработка может появиться на МТЗ (Минском тракторном заводе).
Наконец-то догадались о том, что нужно пенсионерам, — написал один из комментаторов.
При этом нашлись и те, кто выразил возмущение: «Лучше бы запретили пользоваться ИИ простым людям, дезинформации много и отличить от правды сложно. Кто согласен жду комментов».
Делают ли в Беларуси экзоскелеты на самом деле?
Этот, казалось бы, странный вопрос, на деле имеет неоднозначный ответ. Найти в свободной продаже подобные белорусские устройства, конечно, не получится. Однако белорусские учёные действительно занимаются исследованиями и разработками в области экзоскелетов, о чём свидетельствуют данные в репозитории научных работ БГУИР (Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники). Впрочем, на какой стадии находятся эти работы, остаётся неизвестным. Ни на одной из выставок достижений белорусской промышленности и науки подобные устройства публично не демонстрировались.
Для контекста: в соседней России обещают оснастить своих военных экзоскелетами уже более семи-восьми лет. Однако реальных случаев их применения в открытом доступе также не зафиксировано.
От фантастики к реальности: история экзоскелетов
Идея усиления человеческих возможностей с помощью внешнего каркаса давно будоражила умы фантастов. Однако первые практические шаги в этой области были сделаны ещё в 60-х годах прошлого века. Одной из пионерских разработок стал Hardiman , созданный при поддержке Пентагона. Он был громоздким и непрактичным, но заложил основы для будущих исследований.
Современные экзоскелеты делятся на две основные категории: медицинские, предназначенные для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и промышленные, призванные помочь рабочим поднимать тяжести и снижать нагрузку на спину.
Сегодня такие компании, как японская Cyberdyne или американская Ekso Bionics , уже выпускают серийные модели, которые используются в госпиталях и на складах по всему миру. Несмотря на прогресс, создание универсального, мощного и автономного экзоскелета, подобного показанному в вирусном ролике, остаётся сложнейшей инженерной задачей. Нужно решить сложные технические проблемы с питанием, компактностью и долговечностью узлов.