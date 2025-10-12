Белорусский экзоскелет на «40 лошадиных сил» набрал 450 000 просмотров — «То, что нужно пенсионерам»

🎥 Видео

Опубликовано: 12.10.2025 11:49 , Обновлено: 12.10.2025

В социальной сети TikTok видео с псевдорекламой «белорусского экзоскелета», напоминающее продвинутого трансформера или роботизированный костюм из голливудских боевиков, собрало 450 тысяч просмотров.

В ролике устройством управляет пожилая женщина, которая с его помощью рубит деревья, носит коров на плечах и пашет землю. Голос за кадром заявляет о грузоподъёмности в 900 кг, отсутствии необходимости в водительском удостоверении и питании аппарата от дизельного топлива.

Однако весь сюжет был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. О чём автор честно предупредил в описании к видео. Тем не менее, это не помешало ролику собрать десятки тысяч лайков и многочисленные репосты.

«Наконец-то догадались о том, что нужно пенсионерам»

Реакция в комментариях разделилась. Одни пользователи просто смеялись над шуточным контентом, другие же начали всерьёз рассуждать о том, когда подобная разработка может появиться на МТЗ (Минском тракторном заводе).

Наконец-то догадались о том, что нужно пенсионерам, — написал один из комментаторов.

При этом нашлись и те, кто выразил возмущение: «Лучше бы запретили пользоваться ИИ простым людям, дезинформации много и отличить от правды сложно. Кто согласен жду комментов».

Делают ли в Беларуси экзоскелеты на самом деле?

Этот, казалось бы, странный вопрос, на деле имеет неоднозначный ответ. Найти в свободной продаже подобные белорусские устройства, конечно, не получится. Однако белорусские учёные действительно занимаются исследованиями и разработками в области экзоскелетов, о чём свидетельствуют данные в репозитории научных работ БГУИР (Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники). Впрочем, на какой стадии находятся эти работы, остаётся неизвестным. Ни на одной из выставок достижений белорусской промышленности и науки подобные устройства публично не демонстрировались.

Для контекста: в соседней России обещают оснастить своих военных экзоскелетами уже более семи-восьми лет. Однако реальных случаев их применения в открытом доступе также не зафиксировано.

От фантастики к реальности: история экзоскелетов

Идея усиления человеческих возможностей с помощью внешнего каркаса давно будоражила умы фантастов. Однако первые практические шаги в этой области были сделаны ещё в 60-х годах прошлого века. Одной из пионерских разработок стал Hardiman , созданный при поддержке Пентагона. Он был громоздким и непрактичным, но заложил основы для будущих исследований.

Современные экзоскелеты делятся на две основные категории: медицинские, предназначенные для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и промышленные, призванные помочь рабочим поднимать тяжести и снижать нагрузку на спину.

Сегодня такие компании, как японская Cyberdyne или американская Ekso Bionics , уже выпускают серийные модели, которые используются в госпиталях и на складах по всему миру. Несмотря на прогресс, создание универсального, мощного и автономного экзоскелета, подобного показанному в вирусном ролике, остаётся сложнейшей инженерной задачей. Нужно решить сложные технические проблемы с питанием, компактностью и долговечностью узлов.