Американка 7 лет рассылает родственникам на Рождество открытки с придуманной жуткой семьёй

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Опубликовано: 06.12.2022 16:33 , Обновлено: 06.12.2022

32-летняя Бринн Шуллер как-то в октябре 2015 года захотела присоединиться к праздничному веселью, разослав семейные рождественские открытки своим родственникам. Но у нее не было собственной семьи, о которой можно было бы рассказать, поэтому ей пришлось проявить творческий подход.

Бринн решила придумать свою собственную жуткую семью в октябре 2015 года. Для этого она сама нарядилась и сыграла всех персонажей, даже надев фальшивые усы для мистера Бринна. Ее первая открытка вызывала фурор, и теперь это стало ежегодной традицией. Родственники каждый год ждут, что Бринн пришлет новую открытку, на которой будет одно из ее “семейных” приключений.

У каждого персонажа на ее открытках есть свой характер. “Бриннда, мама, всегда старается сделать всех счастливыми, но внутри она, вероятно, раздражена. Бринни, дочь, такая молодая и беззаботная. Фрэнк, сын-подросток, - изгой, он всегда ворчлив и никогда не наслаждается семейными фотографиями”, - рассказала девушка.

На планирование открыток у Бринн уходит несколько недель, два часа на съемки и от четырех до шести часов на редактирование, плюс она ездит в разные места, чтобы правильно подобрать декорации.

Бринн, графический дизайнер из Цинциннати, штат Огайо, США, [link href=“https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/woman-creates-christmas-cards-fake-28657094” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link] изданию The Mirror: “Я как-то увидела волосы на груди одного костюма, и это натолкнуло меня на идею. Это было действительно случайно, но мне показалось забавным сыграть персонажей неловкой семьи и совместить их вместе в фотошопе. Я не ожидала, что моей семье это так понравится, а теперь и многим людям нравятся мои открытки. Я хожу в разные места и наряжаюсь в разные костюмы, чтобы фотографироваться. Это весело”.

Бринн рассказала, как потратила два часа на то, чтобы добраться до идеального места для создания своей семейной открытки с поездки на рыбалку.

“Я даже упала в воду, - рассказала она. - Бывает трудно найти мужскую одежду, которая мне подходит, поэтому требуется несколько недель планирования и заказов, чтобы собрать все вместе”.