4 тыс жителей Киева создали сообщество для планирования оргии на случай ядерного удара

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 26.09.2022 18:49 , Обновлено: 26.09.2022

В мобильном приложении Телеграм появилось сообщество киевлян под названием "Оргия на Щекавице, когда ###### [сильно ударит]».

[info_b] Щекавица — гора в Киеве над Подолом. Щекавица имеет заметное историческое значение как для Киева, так и для всей Древней Руси[/info_b]

В описании сообщества не расшифровывается, что означает конкретно последнее нецензурное слово. Но судя по реакции в соцсетях, подпсчики считают, что речь идёт об идее устроить оргию накануне ядерного удара, если таковой надумает сделать Владимир Путин, [link href=“https://t.me/stranaua/66221?single” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] Страна.ua.

В группе набралось уже более 4 тысяч подписчиков. А сама идея живо обсуждается в украинских соцсетях.

Ранее Телеграф сообщил, что на сайте электронных петиций Украины каждый гражданин может начать собирать подписи за предложение по улучшению страны. Если оно соберет 25 тыс. голосов, его обязан будет рассмотреть президент. В последнее время там появилось много удивительных, смешных и абсурдных просьб. Собрали лучшие.

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