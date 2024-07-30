15 фотографий людей, у которых день был гораздо хуже, чем у вас. Одни шокируют, другие развеселят

📷 Фото

Опубликовано: 30.07.2024 11:45 , Обновлено: 30.07.2024

Льет дождь, а вы без зонтика? Проспали важное событие? Заскочили в душ и обнаружили, что там нет горячей воды? Даже если у вас ужасный день, у кого-то он может быть еще хуже. Пользователи Сети опубликовали фотографии своих неудач, над которыми сами в итоге поиронизировали и посмеялись. Эти люди могут поднять вам настроение и заставить вас поблагодарить за то, что вам сегодня повезло!

Плесень vs паспорт

“Открыл свой огнестойкий сейф и обнаружил, что мой паспорт покрыт плесенью, которая распространяется поверх всех моих важных документов”.

“Это была Тесла”

Прожорливый банкомат

“Банкомат в качестве подарка сожрал мой бюджет на покупки”.

Хлеб с сюрпризом

“Купил 2 дня назад, чека, конечно, нет”.

“Отличный способ начать вторник”

Руки инопланетянина

“Перчатки лопнули по шву на обеих руках. Коллеги сочтут это забавным”.

[info_b]Многие вещи в жизни совершенно не зависят от нас, и мы не можем знать, что случилось бы, если бы все пошло по-нашему. Могло бы произойти что-то другое, возможно, что-то еще хуже! Постарайтесь не злиться и не озлобляться, а принять тот факт, что день просто не зависел от вас.[/info_b]

“Милый” тюнинг

“Соседский ребенок решил украсить мою машину камнем, чтобы она выглядела «мило».

“Я просто хотел пива после долгого рабочего дня”

“Сначала отломилась накладка. Я использовал ложку, чтобы открыть ее, но обнаружил другую крышку”.

Кто-то застрял в эскалаторе

“Прощай, стиральная машина”

Поезд—Смартфон — 1:0

“Мама уронила телефон на железнодорожные пути”.

Поврежденная реликвия

“Восьмилетний ребенок повредил и без того хрупкую копию «Илиады» Гомера 1872 года”

Хлебный вор

“Этот парень украл мой хлеб. Пока я ходил в туалет, он вошел и показал мне свой приз”.

Закон подлости

“Порвал шорты на прогулке, и, конечно же, это случилось в день, когда я носил мультяшное нижнее белье”.

“Муж полез на чердак”

“Муж полез на чердак, чтобы устранить протечку. Потерял опору и провалился. Он в порядке. А весь уровень пола в нашем доме нет”.

[info_b]Больше фото можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Как справится с ужасным днем?

Все мы знаем, что такое плохой день. Факторы, который могут на это повлиять, — это стресс, недосыпание, плохое самочувствие, беспокойство о деньгах, отмена планов или поражение любимой спортивной команды.

Если вы хотите остановить проклятие всего дня, специалисты рекомендуют сначала просто сделать вдох и немного успокоиться. Тогда вы сможете подойти к оставшейся части дня с более спокойной головой.

Далее стоит оценить свою ситуацию. Конечно, кое-что сегодня могло не получиться. Но могло ли быть хуже? Если у вас еще есть здоровье, близкие люди рядом и/или есть, на что надеяться, значит, ничего не потеряно!

Теперь, когда вы смирились с тем, что день просто не для вас, самое время сделать что-то, что перевернет ваше хмурое настроение. Пойдите на прогулку и подышите свежим воздухом, чтобы проветрить голову, позвоните кому-нибудь из родственников и поболтайте с ним, чтобы отвлечься, зайдите в любимую пекарню и возьмите пирожное или проведите вечер за просмотром хорошего фильма. Все, что заставит вас улыбнуться или снова почувствовать благодарность, - отличный ход!

Но если единственное, что может помочь вам пережить плохой день, - это то, что вы с нетерпением ждете завтрашнего дня или даже следующих выходных, то это того стоит. Подумайте о том, как здорово будет отпраздновать предстоящий день рождения или увидеть родителей, когда они приедут в гости. Если этот день не удался, не переживайте. Следующий не будет таким!