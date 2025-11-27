Используют орудия? Учёные сняли на скрытую камеру подтверждение интеллекта волков

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Опубликовано: 27.11.2025 09:11 , Обновлено: 27.11.2025

Учёные зафиксировали необычное поведение волков, которое подтверждает их высоко развитый интеллект. На центральном побережье канадской провинции Британская Колумбия на камеру попал момент, как волчица вытаскивает ловушку для крабов из океана, чтобы добраться до приманки. Возможно, это первый задокументированный случай использования орудий волками.

Ловушки, привлекшие волков, были установлены индейцами коренного народа Хейлцук в рамках природоохранной программы. Так местные жители борются с инвазивным видом — европейским зеленым крабом, который угрожает местным экосистемам. В какой-то момент ловушки стали регулярно повреждаться.

Они выглядели так, будто их повредил медведь или другой крупный зверь, но эта версия казалась исследователям невероятной. Большинство ловушек для крабов располагались на слишком большой глубине и не были видны даже во время отлива, поэтому точно не могли стать лёгкой добычей для сухопутных животных. Ведь ни медведь, ни те же волки, как правило, не ныряют на глубину за добычей.

Чтобы разгадать загадку, исследователи из Колледжа экологии и лесного хозяйства Государственного университета Нью-Йорка установили в районе, где были замечены повреждённые ловушки, фотоловушки с датчиками движения.

Каково же было удивление учёных, когда вместо ожидаемой выдры или ондатры камеры запечатлели волка, плывущего к берегу с буем в пасти.

На кадрах видно, как животное вытаскивает буй на песок, берётся зубами за веревку, прикреплённую к ловушке, и начинает её вытаскивать на берег. Когда ловушка всплыла, волк вскрыл контейнер с наживкой — кусочком сельди.

Новый взгляд на интеллект волка

“Мы были поражены. Мягко говоря, это было совсем не то, чего мы ожидали. Люди, которым посчастливилось находиться рядом с волками, знают, что они невероятно умны, поэтому тот факт, что они способны на невероятно умные поступки, не вызывает удивления. Но подобное поведение раньше не наблюдалось”, — поделился впечатлениями один из авторов исследования доцент Кайл Артель с телеканалом CNN.

Учёные поясняют, что такие казалось бы простые, с точки зрения человека, действия на самом деле требуют хорошо скоординированной последовательности действий, которую не ожидаешь от дикого животного: от обнаружения ловушки и ее вытаскивания до получения приманки. Это классический пример логического решения проблемы — именно так, как это делают люди.

Учёные предполагают, что волки могли научиться этому поведению, наблюдая за тем, как люди бросают ловушки с лодок, или экспериментируя с ловушками, оставленными на мелководье во время отливов. Более того, записи позволяют предположить, что другие волки также могут пытаться делать то же самое, хотя неясно, освоили ли они этот процесс в полном объёме.

Продолжаются споры учёных и о том, можно ли такое поведение волков классифицировать как полноценное использование орудий. Артель заявил, что, по его мнению, такая оценка вполне обоснована, но признаёт, что это весьма субъективно.

“Некоторые определения гласят, что использование орудий означает использование внешнего объекта для достижения цели, что очевидно. Другие, однако, утверждают, что орудие должно быть каким-то образом сконструировано”, — пояснил суть различий в оценках.

Марк Бекофф, эксперт по поведению животных и почётный профессор экологии и эволюционной биологии в Университете Колорадо в Боулдере, согласен с оценкой Артеля.

«Будущие исследования ответят на вопросы о том, учатся ли другие волки также использовать верёвку и передаётся ли это поведение культурно внутри этой популяции», — выразил надежду на продолжение исследований Бекофф.