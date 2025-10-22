Испанцы наводнили соцсети фотографиями с «доказательствами вторжения НЛО». Что это было?

📷 Фото

Опубликовано: 22.10.2025 10:48 , Обновлено: 22.10.2025

Во вторник, 21 октября, испанцы наводнили соцсети фотографиями, на которых они разглядели "доказательствами вторжения НЛО". Узнали, что скрывается за снимками "летающих тарелок" в небе над испанской Гранадой.

#НЛО #ониздесь #инопланетяне #вторжение - такие теги появились накануне в лентах X и Facebook в сопровождении десятка фотографий “летающих тарелок” в небе над Гранадой, городом на юге Испании. Разумеется, посты об инопланетном вторжении были шуточными, хотя кадры, показанные испанцами, казалось бы, говорят об обратном: на небе в какой-то момент появились с полдюжины огромных линзообразных объектов, напоминающих НЛО в классическом представлении.





































На самом деле испанцы стали свидетелями достаточно редкого природного явления - формирования лентикулярных облаков . Метеорологи их ещё называют линзовидными облаками за специфическую форму.

Как пояснили специалисты, такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Одной из особенностей этого явления, которое придаёт ещё более зловещий вид со стороны наблюдателей - их практически полная неподвижность. Такие облака остаются недвижимы для наблюдателя, даже при сильном ветре.

Всё из-за сильных горизонтальных потоков воздуха в атмосфере, благодаря которым необычная форма облака и поддерживается в стабильном состоянии достаточно долго: воздух в таких облачных образованиях постоянно поднимается, охлаждается и конденсируется, затем вновь опускается, испаряясь.