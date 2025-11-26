Иранские человекоподобные «роботы» оказались людьми в костюмах

🎥 Видео

Опубликовано: 26.11.2025 15:55 , Обновлено: 26.11.2025

«Высокотехнологичные антропоморфные роботы», представленные на выставке Kish Inox Tech Expo 2025 в Иране, видео с которыми разошлось по всему миру, на самом деле оказались людьми в костюмах и гриме.

Посетители выставки распознали подлог по таким деталям, как кожа со шрамами от акне, ровное дыхание и моргание «роботов», что вызвало насмешки в социальных сетях.

На кадрах с мероприятия, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчина и женщина появляются на выставке, довольно неубедительно имитируя механические движения и представляясь роботами.

Как посетители, так и пользователи соцсетей быстро поняли, что за роботов выдают себя живые актёры. Характерные человеческие позы, движения и черты лица подтвердили их догадки.

Этот случай также оживил дискуссии о других спорных заявлениях иранских властей о технологических разработках. Пользователи вспомнили такие проекты, как устройство Mostaan, которое якобы обнаруживало COVID-19, вакцину Barekat, чья эффективность вызывала сомнения, а также гиперзвуковые ракеты, существование которых остаётся недоказанным.

Организаторы выставки Kish Inox 2025 и Министерство информации и коммуникационных технологий Ирана пока не прокомментировали инцидент.