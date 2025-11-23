Индийская авиакомпания на 13 лет забыла о своем самолёте Boeing 737

Опубликовано: 23.11.2025 16:01 , Обновлено: 23.11.2025

В то время, как многие компании по всему миру с радостью сообщают о покупке очередного авиалайнера, а та же Belavia ищет пополнение для своего авиапарка по всем мировым закоулкам, авиакомпания Air India недавно обнаружила, что у нее есть Boeing 737-200, который простоял забытым в аэропорту Калькутты 13 лет.

Как сообщил генеральный директор авиакомпании Кэмпбелл Уилсон, перевозчик уже несколько лет не подозревал о существовании этого лайнера.

«Самолет, о котором мы не знали»

«Хотя списание старого самолета — не редкость, этот случай особенный — мы не знали, что владеем этим самолетом, до недавнего времени!» — признался Уилсон.

По его словам, лайнер был выведен из эксплуатации еще до приватизации авиакомпании для работы с India Post и «исчез из многих документов». «Со временем о нем забыли, и он обнаружился только тогда, когда наши друзья в аэропорту Калькутты сообщили нам о его присутствии на очень удаленной стоянке и попросили убрать!» — пояснил глава Air India.

Этот Boeing 737-200 был произведен в 1982 году — и ему уже 43 года. Сначала он летал в Indian Airlines, затем с 1998 года эксплуатировался в Alliance Air. В 2007 году самолет вернулся в Indian Airlines, где его переоборудовали в грузовую версию.

После слияния Indian Airlines с Air India лайнер официально вошел в флот перевозчика и использовался Air India Cargo для рейсов почтовой службы India Post. В 2012 году самолет отправили на стоянку в аэропорту Калькутты — и забыли о нем на 13 лет.

Самолёт так бы и стоял забытый и заброшенный, если бы аэропорт не потребовал убрать лайнер. В итоге авиалайнер просто продали. Детали сделки не раскрываются, но вероятно, самолет продали на запчасти или для неавиационного использования.

Теперь Air India наконец-то «убрала еще одну старую паутину из своего шкафа», как образно выразился Кэмпбелл Уилсон.